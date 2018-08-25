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25 Ağustos 2018 19:46

Arnavutköy’deki fabrika yangını kontrol altına alındı

Arnavutköy’de ahşap imalatı yapan mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Arnavutköy’deki fabrika yangını kontrol altına alındı

25 Ağustos 2018 19:46

95 itfaiye personeli ve 35 araçla müdahale edilen yangında can kaybı yaşanmadı. Büyük çaplı maddi hasarın meydana geldiği fabrika havadan görüntülendi.


Arnavutköy’de ahşap imalatı yapan bir mobilya fabrikasında saat 17.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 3 bin metrekarelik alanda bulunan fabrikada çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede alev topuna dönen fabrikaya Arnavutköy ve Hadımköy itfaiye ekipleri müdahale etti. İçinde sünger, pamuklu ve parlayıcı maddelerin olduğu fabrikada alevlerin giderek büyümesi üzerine Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Şişli, Bakırköy, Çatalca, Avcılar, Mimarsinan, Bağcılar ve Seyrantepe itfaiye gruplarından ekipler de olay yerine sevk edildi. 95 itfaiye personeli ve 35 araçla müdahale edilen yangın, uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alındı.


Yangında can kaybının olmadığı öğrenilirken fabrikada büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Fabrikanın alev alev yandığı anlar ve itfaiye ekiplerince kontrol altına alındığı anlar havadan görüntülendi.




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