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Arnavutköy'deki operasyonda 25 bin litre '10 numara yağ' ele geçirildi

Arnavutköy’de akaryakıt kaçakçılığına yönelik bir tır ve ambarda yapılan aramalarda 25 bin litre ’’10 numara yağ’ ele geçirilirken, 4 şahıs da gözaltına alındı.

Arnavutköy'de akaryakıt kaçakçılığına yönelik bir tır ve ambarda yapılan aramalarda 25 bin litre ''10 numara yağ' ele geçirilirken, 4 şahıs da gözaltına alındı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Arnavutköy'de kaçak akaryakıt taşıyan tırın bir ambara girdiğini tespit ederek operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, C.B., O.A., M.B, ve A.B isimli şüpheliler yakalandı. Ambarda ve tırda yapılan aramalarda ise 25 bin litre satışa hazır '10 numara yağ' olarak tabir edilen karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirdi.



Operasyon anı kamerada


Gözaltına alınan şahıslarla ilgili soruşturma devam ederken, yapılan operasyon anı da saniye saniye polis kamerasına yansıdı.

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