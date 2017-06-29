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29 Haziran 2017 12:44

Arnavutköy’den Mardin’e büyük yatırım

3’üncü Havalimanı, Kanal İstanbul gibi projelerle İstanbul’un en gözde ilçesi konumuna gelen Arnavutköy Belediyesi, Mardin’deki kardeş belediyeleri Derik ve Dargeçit’e iki ayrı kültür merkezi yapıyor.

Arnavutköy’den Mardin’e büyük yatırım

29 Haziran 2017 12:44


Arnavutköy Belediyesi, kayyum atanarak yeni bir sayfa açan Mardin’in Dargeçit ve Derik Belediyelerini ziyaret ederek destek taahhüdünde bulunmuş, Belediye Başkanı Haşim Baltacı’nın talimatıyla başkan yardımcıları ve birim müdürlerinden oluşan heyet, Derik ve Dargeçit Kaymakamlarına destek sözü vermişti.



Destek sözü lafta kalmadı


Dargeçit ve Derik’e Kültür ve Gençlik Merkezi çalışması başlattıklarını belirten Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı, “Türkiye, Batı’dan Doğu’ya kurulan bir köprüyle tarihi bir dönüşüme ve kalkınmaya sahne oluyor. Biz de Arnavutköy Belediyesi olarak Derik ve Dargeçit’in yeniden inşasına ve şehirlerin çehresinin değişmesine yardımcı oluyoruz. Her iki ilçemize de yaklaşık 2 dönüm arazi ve 700 metrekarelik inşaat alanı içerisinde kültür ve gençlik merkezi kuruyoruz. İçlerinde 250 koltuklu çok amaçlı salon, kulis, engelli oturum ve seyir alanı, kütüphane, 4 adet derslik, bay-bayan mescit ve bir takım özel üniteler bulunuyor. Derik’teki kültür merkezimize kabul edilmesi durumunda Şehit Kaymakamımızın ismini koymayı planlıyoruz. Resmi prosedürler ve ihale çalışması tamamlandı. Her iki projenin de 5 ay içerisinde Derik ve Dargeçit’e kazandırılmasını hedefliyoruz” diye konuştu.



Şehit kaymakam Safitürk anısına gezi düzenlenmişti


Arnavutköy Belediyesi bundan iki ay önce de Mardinli çocuklar için Şehit Kaymakam M. Fatih Safitürk anısına 3 günlük gezi düzenlemiş, Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı’nın misafiri olarak İstanbul’a, Derik’ten gelen 150 öğrenci rehber eşliğinde YTÜ ve İTÜ’yü gezerek bilgi almış, Dolmabahçe, Beşiktaş, Fatih Cami, Eyüp Sultan Cami, Sultanahmet Camii ve Topkapı Sarayı gibi tarihi turistik mekânları gezmiş ve tekne turu ile ilk kez İstanbul Boğazı’nı görmüşlerdi.




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