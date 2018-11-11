Arnavutköy'ün ilk fotoğraf sergisi açıldı

Arnavutköy Belediyesi tarafından ilki düzenlenen ‘Tüm Renkleriyle Arnavutköy' sergisi vatandaşlarla buluştu. Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, “Yapılan bu sergi ilçemizin geleceği için ciddi bir arşiv niteliği görecektir“ dedi.

Arnavutköy Belediyesi tarafından ilçenin doğal güzelliklerini ve yaşantısını göstermek amacıyla ilk kez fotoğraf yarışması düzenlendi. ‘Tüm Renkleriyle Arnavutköy' adlı fotoğraf yarışmasına katılım oldukça yoğun oldu. Arnavutköy Belediyesi Kültür Merkezi'nde açılışı yapılan sergiye Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, yarışmaya katılan fotoğrafçılar ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlçenin dört bir köşesinden fotoğraf sanatçıları tarafından çekilen manzara fotoğrafları dereceye girebilmek için adeta kıyasıya yarıştı. Kurdele kesimi sonrası açılışı yapılan sergi alanını dolaşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, fotoğrafçılarla kısa süreli sohbet etti. Fotoğraflar hakkında bilgi alan Baltacı, ödül alan sanatçıların fotoğraf çekinme istediğini de geri çevirmedi.

Arnavutköy'de ilk kez yapılan fotoğraf yarışmasına 210 yarışmacı katılırken, 840 eseri arasından 52 fotoğraf ödül almaya ve sergilenmeye layık görüldü. Fotoğraf yarışmasında birincilik ödülünü Turan Topalar alırken, ikincilik ödülünü Adem Türkel, üçüncülük ödülünü ise Caner Başer aldı. Belediye Başkanı Haşim Baltacı tarafından dereceye giren yarışmacılara plaket takdim edildi.

“Arnavutköy'ün birbirinden güzel fotoğraflarını sergileme fırsatı bulduk”

Çekilen fotoğrafların Arnavutköy'e katkı sağlayacağını belirten Başkan Baltacı, “Burada 800'den fazla fotoğrafın içerisinden yaklaşık olarak 200'ün üzerinde fotoğrafın yarıştığı bir sergi oldu. 52 sanatçımızın fotoğraflarıyla bu sergimizi açtık. Arnavutköy'ün birbirinden güzel fotoğraflarını sergileme fırsatı bulduk. İlçemizin geleceğinde ciddi bir arşiv, ilçemizin geleceğinin sergilenmesinde de önemli bir sanatsal haline gelecek. Bu çalışmaları albüm haline getireceğiz ve çeşitli etkinliklerimizde kullanacağız” dedi.

Yarışmada birincilik ödülüne layık görülen Turan Topalar ise, “Arnavutköy'ü dört yıldır fotoğraflıyorum. Bu yarışma için 10 kez Arnavutköy'e geldim, bu süre içerisinde yaklaşık olarak bin kilometre yol katetmişimdir. Arnavutköy'ün değişime uğrayacağını düşünüyorum. Çok doğası bakir ve gördüğünüz gibi arka alana yeni bir şehir kuruluyor. İstanbul'un kenarında müthiş bir doğa ve bu doğayı ben fotoğrafladım” şeklinde konuştu.