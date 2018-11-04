Arnavutköy'ün parkları güneş enerjisiyle aydınlanacak

Arnavutköy Belediyesi, parklarını güneş enerjisiyle aydınlatıyor. Parklarda temiz enerji kullanmak ve aydınlatma masraflarından tasarruf sağlamak isteyen Arnavutköy Belediyesi, güneş enerjisi kullanmaya başladı. Şimdilik pilot uygulamanın yapıldığı üç parkta uygulanan güneş enerjili aydınlatma sisteminin önümüzdeki aylarda tüm parklarda hayata geçirilmesi planlanıyor.