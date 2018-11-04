İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Arnavutköy'ün parkları güneş enerjisiyle aydınlanacak

Arnavutköy Belediyesi, ilçede bulunan parklarda temiz enerji kullanmak ve aydınlatma masraflarından tasarruf sağlamak amacıyla parklarda güneş enerjisi kullanmaya başladı.


Arnavutköy Belediyesi, parklarını güneş enerjisiyle aydınlatıyor. Parklarda temiz enerji kullanmak ve aydınlatma masraflarından tasarruf sağlamak isteyen Arnavutköy Belediyesi, güneş enerjisi kullanmaya başladı. Şimdilik pilot uygulamanın yapıldığı üç parkta uygulanan güneş enerjili aydınlatma sisteminin önümüzdeki aylarda tüm parklarda hayata geçirilmesi planlanıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.