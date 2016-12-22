Arnavutluk Cumhurbaşkanı Nishani, İstanbul Valiliği’ni ziyaret etti

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nishani, İstanbul Valiliği’ni ziyaret etti.

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nishani, İstanbul Valiliği’ne nezaket ziyaretinde bulundu. İstanbul Valisi Vasip Şahin, Cumhurbaşkanı Nishani’yi kapıda karşıladı. Vali Şahin ve konuğu Cumhurbaşkanı Nishani daha sonra valilik binasına girdi. Cumhurbaşkanı Nishani, burada valilik şeref defterini imzaladı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Nishani, Vali Şahin’nin makam odasına geçti. Burada fotoğraf çekiminin ardından Cumhurbaşkanı Nishani ve Vali Şahin basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.