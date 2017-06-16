"Arsa payı değere göre paylaştırılmalı"

Arsa payları eşit yada metrekareye göre değil değere göre paylaştırılmalıdır" dedi.

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, arsa payı, parsel arsasından bağımsız bölümlere rayiç değerleri oranında arsadan pay verilmesi gerektiğini söyleyerek, "Arsa payı bağımsız bölümlerin sayısına bölünerek eşit pay verilmeyeceği gibi, bağımsız bölümlerin büyüklüklerine yani metrekarelerine göre de pay verilmemelidir. Arsa paylarının hakkaniyete ve yasalara uygun paylaştırılmasında, ne projeyi tasdik eden belediyeler ne de tapu daireleri bu konuda gerekli hassasiyeti göstermediklerinden birçok kooperatif ve müteahhit de olayın önemine veya bilgisine vakıf olmadığından arsa payları gelişi güzel veya arsayı binadaki bağımsız bölüm sayısına eşit bölmek suretiyle paylaştırılmaktadır ki bu yanlış bir uygulamadır" dedi.

Kentsel dönüşümde ortaya çıkıyor"

Birçok eski yapıda arsa paylarının müteahhit yada arsa sahibi lehine farklı oranlarda verildiğini ve bu durumun kentsel dönüşüm gibi yenilemelerde ortaya çıktığını belirten Özelmacıklı, "Kentsel dönüşüm öncesinde bina sakinleri arsa paylarını kontrol etmeli. Eğer adil bir dağılım yoksa bunun için arsa payının düzeltilmesi davası açmalı ve haklarını korumalılar" ifadelerini kullandı.

“Arsa tapusunda saklı paylara dikkat”

Arsa tapulu yerlerde de bağımsız bölümlere arsa paylarının adil dağıtılmadığı durumlarla karşılaştıklarını belirten Hakan Özelmacıklı, "Arsa tapulu daire yada işyeri alımlarında, fiili taksime dikkat edilmeli. Çünkü binada yeri olmayıp, arsada kendisine pay bırakanlar var. Daire sahipleri ile tapu sahipleri eşleşiyor mu, yoksa boşta kalan pay sahibi var mı kontrol edilmeli. İlerde bu durum izale-i şüyu ve ecrimisil davalarına neden oluyor. Hatta fiili taksim yoksa şufa hakkına bile konu oluyor" diyerek sözlerini sonlandırdı.