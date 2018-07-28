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28 Temmuz 2018 17:34

Arsenal, Paris Saint-Germain’i farklı geçti: 5-1

Uluslararası Şampiyonlar Kupası’nda İngiliz ekibi Arsenal, Fransız ekibi Paris Saint-Germain’i 5-1 mağlup etti.

Arsenal, Paris Saint-Germain’i farklı geçti: 5-1

28 Temmuz 2018 17:34


Uluslararası Şampiyonlar Kupası’nda heyecan Arsenal-Paris Saint-Germain karşılaşmasıyla yaşandı. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Singapore Stadı’nda oynanan maçta Arsenal, Paris Saint-Germain’i farklı geçti. 13. dakikada Mesut Özil ile öne geçen İngiliz ekibi, ilk yarıyı da bu skorla tamamladı. Fransız temsilcisi 60. dakikada Christopher Nkunku’nun penaltıdan attığı golle eşitliği sağladı. Oyuncu değişikliklerin ardından Arsenal hücumda daha etkili oldu. Premier Lig temsilcisi, 67. ve 71. dakikada Alexandre Lacazette, 87. dakikada Rob Holding ve 90. dakikada Edward Nketiah’in ayağından bulduğu golle mücadeleden 5-1 galip ayrıldı.


Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, ilk 11’de başladığı maçta 64. dakika oyundan çıktı ve yerini Emile Smith Rowe’a bıraktı.




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