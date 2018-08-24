Kullanıcılarımız değişen ihtiyaçlarını bu paketlerle rahatça karşılayabilecek” dedi.

Dijital operatör Turkcell, her şeyi internetten yaptıran dijital markası Lifecell ile müşterilerini Mix tarife paketleriyle buluşturuyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre yeni Lifecell Mix paketleriyle tüketiciler artan data ihtiyaçlarına uygun olarak kendi tarifelerini kendileri belirliyor. Mix, Süper Mix ve Mega Mix isimleriyle sunulan kişiye özel tarifelerle kullanıcılar, paketlerinin içerisinde belirlenen konuşma, ses ve data içeriğinin yanında kullanmak istedikleri uygulamalara kendileri karar verebiliyor ve bu uygulamalara özel interneti kullanabiliyor.

“Müşterilerimizin artan data ihtiyacını Lifecell Mix paketleri karşılayacak”

Açıklamada söz konusu paketlerle ile ilgili açıklaması bulunan Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün: “Dünya genelinde 4 milyara yaklaşan mobil internet ve 3 milyara yaklaşan sosyal medya kullanıcısı var. Her geçen gün tüketicilerin internette geçirdiği süre artmaya devam ediyor. Ülkemizde de günlük ortalama internette geçirilen süre 7 saat iken bu sürenin 3 saat 24 dakikasını mobil internette geçiriyoruz, internetteki web trafiğinin yüzde 62’si mobil cihazlar tarafından oluşturuluyor ve internet video izleme konusunda yüzde 95’lik bir oranla Türkiye dünyada en fazla çevrimiçi video izleyen iki ülkeden biri. Tüm dünyada bilgi, eğlence ve iş mobilde akıyor.

Bunun yanı sıra ülkemizde ve dünyada mobil uygulama kullanımlarındaki artış göze çarpıyor. Sadece 2017 yılında 197 milyar mobil uygulamanın indirildiğini görüyoruz. 2021’de ise bu rakamın 352 milyara çıkması bekleniyor. Tüm bu tabloyu ve müşterilerimizin paketlerini kendilerinin yapma isteğini göz önüne alarak Lifecell Mix paketlerini hayata geçirdik. Kullanıcılarımız değişen ihtiyaçlarını bu paketlerle rahatça karşılayabilecek” dedi.

2021’de veri tüketimi 49 exabyte’a ulaşacak

Tüketicilerin ihtiyaçlarından yola çıkarak ortaya çıkan Lifecell Mix paketleri, son dönem evrilen kullanıcı tercihlerinin en güzel örneği oldu. Son dönemde tüketicilerin data ihtiyaçlarının artmasındaki en önemli faktörler, online teknolojilerin yaygınlaşması, tüm iletişim ihtiyacının internet üzerinden yapılması oldu. Bu konudaki en büyük artış ise video içeriğe sahip dijital servislerle birlikte yaşandı. Önümüzdeki yıllarda data ihtiyacının daha da artması bekleniyor. Örneğin 2016’da mobil trafiğin yüzde 56’lık bölümünü oluşturan video içeriklerin 2023 yılına gelindiğinde mobil trafiğin yüzde 73’ünü oluşturacağı hesaplanıyor. Turkcell’in geliştirme süreçlerinde de aktif rol oynadığı 5G teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte tüketilen data miktarının daha da katlanması ön görülüyor.

Bunun yanı sıra 2018 yılı ikinci çeyrek itibariyle Turkcell kullanıcılarının ortalama veri tüketimi 7 GB olarak gerçekleşirken, yıl sonuna kadar global ölçekte toplam mobil veri tüketiminin 17 exabyte’a ulaşması bekleniyor. 2021 yılına gelindiğinde ise ortalama veri tüketiminin 25 GB, toplam mobil veri kullanımının ise 3 kat artarak, 49 exabyte olması bekleniyor. Büyüklüğü ortaya koymak gerekirse, 1 exabyte yaklaşık olarak 4K formatında kaydedilmiş 11 milyon adet filme denk geliyor. Dünyadaki bütün dillerin toplam kelimelerinin ise 5 exabyte olduğu hesaplanıyor.