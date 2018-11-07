Artık kadınlar hem meslek sahibi oluyor hem de üretici

Bu kurslarda eğitim alan kadınlar hem meslek sahibi oluyor hem de üretici oluyorlar.

Ümraniye Belediyesi Başkanı Hasan Can'ın göreve başlamasıyla ivme kazanarak standartları yükselen Meslek Edindirme Kursları ilçedeki kadınların mesleki becerilerini geliştirmeleri ve kalifiye çalışan sayısının yükseltilmesi amacıyla on yılı aşkın süredir toplamda 26 bin 392 mezun vererek birçok kadının meslek sahibi olmasını sağlıyor. Bu kapsamda Kültür merkezleri, bilgi evleri ve Gülden Soyak Engelli Merkezinde yapılan kurslardaki eğitimler; Hasta ve Yaşlı Bakımı, Rize Bezi Dokuma (feretiko), Mefruşat, İğne Oyası, Tezhip, Cam Yaldızlama, Bilgisayar, Giyim, Tokat Baskı, El Nakışı, Dekoratif El Sanatları, Kalem İşi, Türkçe, İngilizce, Arapça, Boşnakça, İşaret Dili, Çakıl Taşı ile Resim, Minyatür, Yemek Sunum, Pastacılık ve Pastane Ürünleri, Gümüş Takı İşlemeciliği, Ebru, Çocuk Gelişimi, Hat, Ahşap Oyma, Çini, Amigurumi, Resim, Kaligrafi, Oyuncak Bebek Yapımı, İlk Yardım, Örgü, Rölyef, Keçe, Kilim Dokuma, Makrome, Kuaförlük, Filografi, El Sanatları toplamda 24 ayrı merkezde, 40 farklı branştan istedikleri bir eğitimi uzman eğitmenler eşliğinde alarak; MEB onaylı mesleki eğitim sertifikalarına sahip oluyor. Ayrıca Ümraniye Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarına katılarak kurs süresince eğitim gören kadınların yapmış oldukları el emeği, göz nuru ürünlerden oluşan karma eserler yıl sonu düzenlenen bir sergiyle görücüye çıkıyor.