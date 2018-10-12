"Artrit, tedavi edilmediği takdirde geri dönüşü olmayan hasarlara yol açar"

12 Ekim Dünya Artrit Günü'nün, romatizmal ve kas iskelet sistemini tutan ve tedavi edilmediği takdirde geri dönülemeyen hasarlara yol açan bu hastalıklardan etkilenen insanlarla ilgili toplumsal farkındalığı artırmak amacı ile kutlanan bir inisiyatif olduğunu açıklayan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Özgül, 1996'dan beri çeşitli kampanyalarla kutlanan bugünle sadece bireylerin değil, aynı zamanda sağlık personelinin de dikkatini konuya çekmenin amaçlandığını söyledi.

Prof. Dr. Ahmet Özgül, bu yılki hedefin ağırlıkla hareket sistemini etkileyen kronik hastalıkların ön plana gelmesi ve araştırmayı teşvik etmek olduğunu belirtti. Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Özgül vücut tarafından üretilen, eklemlerde meydana gelen iltihaplı bir durum olan artrit hakkında önemli bilgiler verdi.

“Çoğu kez bunlar geçici şeyler diye düşünüyorsunuz”

“Sabahları kalktığınızda ellerinizde sertleşme, yumruk yapamama hali, el bilekleriniz, parmaklarınız ağrıyor veya şişlikler var. Belki yorgunsunuz, hiçbir iş yapmak istemiyorsunuz, biraz ateşiniz var. Cildinizde, yüzünüzde değişiklikler var, bunları herhangi bir şeye yormuyorsunuz. Bazen, geceleri bel, sırt ağrısı ile uyanıyorsunuz, kimi zaman sabahları, kimi zaman öğleye kadar süren ağrılarınız var. Sonra azalıyor, belinizin tutulduğunu düşünüyorsunuz. Eklemlerinizde, ağzınızda, cildinizde, gözlerinizde birtakım değişiklikler oluyor; bunları önemsemiyorsunuz. Ya da size göre yaşınız daha önemlisi ruhunuz genç. Merdiven inip çıkarken, oturup kalkarken dizlerinizde ağrılarınız, bazen şişlikleriniz var. Bunu yanında boyun ve bel hareketlerinde sıkıntı var; öne eğilip bükülemiyorsunuz. Kollara, bacaklara yayılan ağrılar, uyuşmalar var. Bazen uyandırıyor. Kime gideceğiniz bilmiyorsunuz. Yine, kadınsınız, yaş menopozu geçti; yıllar geçiyor. Boyun kısalıyor, kamburlaşıyorsunuz. Bunlar yaşlılığın doğal sonucu deyip önemsemiyorsunuz. Ancak, bir gün aniden sırtınızda bıçak saplanır gibi ağrı oluyor veya düşüyorsunuz. Eskiden hiçbir şey yapmayan şeyler kırıklara yol açmaya başlıyor. Bu durumların herhangi birinde, romatoid artrit, diğerinde lupus, kronik bel ağrısı veya spondilit, bel veya boyun fıtığı, osteoartrit, osteoporoz olabilir miyim soruları doğal olarak aklınıza gelmiyor, çünkü bilmiyorsunuz. Çoğu kez bunlar geçici şeyler diye düşünüyorsunuz. Başka rahatsızlıklar sıralamak da mümkün” diye konuştu.

“Artrit, eklemlerin her türlü iltihabını kapsayan bir terimdir”

"Artrit, eklemlerin her türlü iltihabını kapsayan bir terimdir" diyen Özgül, “Özellikle iltihaplı veya iltihapsız kronik artritler ve kas-iskelet hastalıkları zamanında tedavi edilmedikleri takdirde hastaların günlük yaşam aktivitesi ile kalitesini olumsuz etkiler, yürüme, koşma, ev işleri, kişisel bakım ve iş hayatını önemli derecede bozar, hatta özürlülüğe kadar varan olumsuz etkiler ortaya çıkar” dedi.

“Avrupa'da 120 milyondan fazla insan romatizma ve kas iskelet sistemi hastalıklarından şikayetçi”

Romatizma ve kas-iskelet sistemi hastalıklarının tedavileri geçmişe göre önemli oranda ilerlemiş olmakla beraber erken tanı ve erken tedavi aslında başarının en önde gelen şartlarıdır diyen Özgül şöyle devam etti:

"Avrupa'da, tüm yaş gruplarında, 120 milyondan fazla insan romatizma ve kas iskelet sistemi hastalıklarından muzdarip. Yaşam süresinin uzaması ve obezite, sedanter hayat bu sayıyı daha da arttırmaktadır. Milyonlarca insanı etkileyen bir hastalık grubu olması sebebi ile çok önemli oranda ekonomik ve sosyal kayıplara neden olmaktadır. Bunlar doğal olarak ülkelerin ve kişilerin bütçelerinde önemli bozulmalara yol açmaktadır."