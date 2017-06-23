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23 Haziran 2017 14:31

Aş-San Gıda’dan isim benzerliği açıklaması

Aş-San Gıda, Manisa’da askerlerin zehirlenmesi olayında adı geçen şirketlerden Aşsan Yemek ile isim benzerliği bulunduğunu söz konusu şirketle hiçbir bağlantısının olmadığını açıkladı.

Aş-San Gıda’dan isim benzerliği açıklaması

23 Haziran 2017 14:31


İstanbul ve Kocaeli’de faaliyet gösteren Aş-San Gıda’dan yapılan açıklamada, Manisa’da askerlerin zehirlenmesi olayında bahsi geçen AŞSAN Yemek Ltd. Şti. ile isim benzerliklerinin bulunduğu söz konusu şirketlerle hiçbir bağlantılarının olmadığı bildirildi. Açıklamada bahsi geçen şirketler hakkında isim hakkını kullanma gerekçesiyle şikayette bulunulacağı belirtildi.


Şirket açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “AŞ-SAN GIDA olarak, 1987 yılından itibaren, catering sektöründe faaliyet göstermekteyiz. Bu süre zarfında aynı isimle; devletine, milletine , kanunlara, çalışanlarına, tedarikçilerine dürüst yapısı ile sektörde öncü olan firmamız, İstanbul ve Kocaeli bölgesinde hizmetlerine devam etmektedir. Firma ismimiz patentli markamızdır. Hizmet verdiğimiz kurumlar , referanslarımız web sitemizde bulunmaktadır. Maalesef birçok ilde, ismimizi taklit eden firmalar bulunmaktadır. Manisa’da Mehmetçiklerimiz’in yaşadığı gıda zehirlenmesi olayında bahsi geçen; AŞSAN A.Ş. - ROTA YEMEK firmaları ile hiçbir ilişkimiz bulunmamaktadır. İsmimizi kullanan firmalar hakkında yasal işlem başlatılacaktır”.




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