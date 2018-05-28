ASELSAN’da ikincil halk arz 31 Mayıs’ta başlayacak

ASELSAN’ın ikincil halka arzında hisseler 7 Haziran’da işlem görmeye başlayacak.

ASELSAN, 1 milyar TL olan ödenmiş sermayesini 1 milyar 140 milyon TL’ye çıkarmak üzere toplam 140 milyon TL nominal değerli paylarını, mevcut ana ortağın yeni pay alım hakkını kısıtlamak suretiyle halka arz ederek bedelli sermaye artırımı yapacak. ASELSAN’ın yüzde 15,3 olan halka açıklık oranının bu bedelli sermaye artışı sonrası yüzde 25,70’e çıkarılması hedefleniyor. Yeni paylar, bir lotu 21,35-26,0 lira fiyat aralığında talep toplanmak suretiyle halka arz edilecek.

Dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketi içinde 57’inci sırada olan ASELSAN, ikincil halka arzı öncesinde İstanbul Sultanahmet’te bir bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıya ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Okan Turan ile ikincil halka arza aracılık eden konsorsiyumun üst düzey yöneticileri katıldı.

“2 milyar 989 milyon TL ile 3 milyar 600 milyon TL arasında bir gelir bekliyoruz”

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, şirketin ikincil halka arzı ile ilgili düzenlenen bilgilendirme toplantısında, İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Görgün, yüzde 60’lık payın yurtiçi yatırımcılara ayrıldığını ifade ederek, “İkincil halka arz süreci aslında geçtiğimiz yılın son aylarında yönetim kurulunda verilen kararla başlamıştı. Haziran ayı itibariyle de bunun sonuçlandırılmasını bekliyoruz. Geçtiğimiz hafta borsada işlem gören yüzde 15’lik bir payımız var ve bu pay borsada askıya alındı. Bu ikincil halka arz sürecinin doğası olan bir süreç. Yeni hisselerin dağılım oranları ve pay başına düşen miktar belirlendi. Biz ikincil halka arzda bizim büyüklüğümüzdeki yapılan halka arzların aksine ağırlıklı olarak yurtiçi kurumsal ve bireysel yatırımlarımızı öncelikledik. Yüzde 60’lık pay yurtiçine ayrılacak bu yüzde 60’ın yüzde 30’u kurumsal yüzde 30’u bireysel yatırımcılara açık olacak. Yurtdışına ayrılan pay ise sadece yüzde 40’lık bir kısım olacak. Bizim bu halka arz sürecinde basacağımız hisse ve belirlenen minimum ve maksimum limitler çerçevesinde beklediğimiz 2 milyar 989 milyon TL ile 3 milyar 600 milyon TL arasında bir gelir olacak. Bu geliri de şirketimizin büyümesini, teknolojik olarak ilerlemesini sağlayacak alanlarda yatırımlar yapacağız” diye konuştu.

2018’de satışların yüzde 25-35 oranında artması bekleniyor

ASELSAN, 2017 yılında 5,4 milyar TL seviyesinde satış gerçekleştirdi. 2,1 milyar ABD doları yeni sipariş alarak bakiye siparişlerini 6,8 milyar ABD dolarına çıkardı. Mart sonu itibariyle şirketin siparişleri ise 7,5 milyar ABD dolarına ulaştı. 2018’de satışların yüzde 25-35 oranında artması bekleniyor. Aldığı siparişlerle 2018 yılı için büyümeyi sağlayacak iş potansiyeline ulaşan ASELSAN, 2017 yılında Ar-Ge alanında önemli yatırımlara imza attı. 2016 yılında 1 milyar 243 milyon TL olan Ar-Ge harcaması, 2017’de 1 milyar 675 milyon TL oldu. Türkiye’de savunma sanayi Ar-Ge’sinin yüzde 33’ünü tek başına gerçekleştiren ASELSAN, bu alanda Türkiye’de en çok harcama yapan şirket konumunda yer alıyor.

Hisseler 7 Haziran’da işlem görmeye başlayacak

Halka arzdan elde edilen gelirin yüzde 40’ı yapay zeka gibi yenilikçi teknolojilere yatırım, yüzde 10’u işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması, yüzde 20’lik kısmı Ar-Ge harcamaları, yüzde 30’luk kısmı yurtiçi ve yurtdışı şirket birleşme ve satın almaları için değerlendirilecek. Aselsan’ın ikincil halka arzında 31 Mayıs-1 Haziran 2018 tarihlerinde talep toplanacak. Hisseler 7 Haziran’da işlem görmeye başlayacak.