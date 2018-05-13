Çarpmanın etkisiyle THY uçağının kuyruk bölümünde hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan Güney Kore’nin başkenti Seul’e gitmeye hazırlanan Asiana Havayollarına ait Airbus A330 tipi yolcu uçağı piste gitmek üzere taksi yolunda ilerlediği sırada kanadı, Ercan-İstanbul seferinin ardından 217 numaralı körüğe yanaşan TK969 sefer sayılı Türk Hava Yolları uçağının kuyruk bölümüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle TC-JMM kuyruk tescilli Arirbus A321 tipi THY uçağının kuyruk bölümünde, Güney Koreli Havayolu şirketine ait uçağın ise kanadında hasar meydana geldi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) İtfaiye ekipleri olaya müdahale etti. Kazanın ardından her iki uçak da görevli ekiplerce teknik hangara götürüldü.