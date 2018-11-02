Aşık Veysel, vefatının 45. yıl dönümünde Beyoğlu'nda anıldı

Akademi Beyoğlu'nda geleneksel hale gelen “Kültür ve Sanat Sohbetleri”nin bu haftaki konusu, Türk tarihinin en büyük halk ozanlarından birisi olan Aşık Veysel'di. Usta ozanın vefatının 45. yıl dönümün münasebetiyle gerçekleştirilen gecede yakınları Aşık Veysel'i anlattı.

Akademi Beyoğlu, gençlere yönelik eğitim kurslarının yanı sıra söyleşi ve panel gibi kültürel etkinliklerle de şehrin nabzını tutuyor. Her Çarşamba günü Kafe Akademi'de düzenlenen “Kültür ve Sanat Sohbetleri”nin bu haftaki konusu, Türk tarihinin en büyük halk ozanlarından birisi olan Aşık Veysel'di. Usta ozanın vefatının 45. yıl dönümünde Gafur Uzuner moderatörlüğünde gerçekleştirilen sohbete, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, İlahiyatçı Yazar Ali Rıza Demircan, Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer, Ses Sanatçısı Melek Kaba ve Şair Mehmet Kovancı'nın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Yakınlarının Aşık Veysel'i anlattığı gecede, usta ozanın eserleri de seslendirildi.

Aşık Veysel'i anlatan Torunu Çiğdem Özer, “Aşıl Veysel, ‘Cumhuriyet Destanı' isimli ilk şiirini Cumhuriyetin 10. yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk'e yazıyor. Sonra yazdığı şiirini Atatürk'e okumak için halasının oğlu İbrahim ile birlikte yürüyerek Sivas'tan Ankara'ya geliyor. Bu zorlu yolculuk 3 ay sürüyor. Fakat Atatürk ile görüşmeleri mümkün olmuyor. Bunun üzerine şiirini yayınlatmak için Hakimiyet-i Milliye Gazetesi'ne götürüyor. Çok beğenilen şiiri gazetede 3 gün üst üste yayınlanıyor. Şiiri yayınlandıktan sonra herkes Aşık Veysel'i tanır ve bilir oluyor. Aşık Veysel daha sonra Küçük Veysel ile birlikte Radio programına katılmak için Beyoğlu'nda bulunan Tokatlayan Han'a geliyorlar ve Mesut Cemil'in müdürü olduğu Radio'da stüdyoya giriyorlar. Mesut Cemil “Aman ha aşıklar çok güzel söyleyin bütün dünya sizi dinleyecek” diyor. Bunun üzerine iki âşık stüdyoda avazının çıktığı kadar yüksek sesle türkülerini okumaya başlıyor. Programın ardından Mesut Cemil âşıkların yanına gelerek, “Neden bu kadar bağırdınız, ortalığı yakıp yıktınız' deyince Aşık Veysel de “Dünya sizi dinleyecek demediniz mi” diye cevap veriyor. Yani sesini tüm dünyanın duyması için yüksek sesler türkü söylemesi gerektiğini sanıyor. Aşık Veysel'in teknolojiyle tanışması bu kadar naif oluyor” dedi.

Gecede kısa bir selamlama konuşması yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ise Akademi Beyoğlu'nun üstlendiği misyonu anlatarak, “Gençlere yönelik eğitimlerin yanı sıra edebiyat, şiir, tiyatro, fotoğraf gibi sanatın bütün disiplinleriyle ilgili hızlı operasyonel işler yapabileceğimiz, Beyoğlu'na yakışan bir ortam oluşturmak en büyük hedeflerimizden birisiydi. Gençleri yönlendirebileceğimiz bir ortam yaratalım diye çok arzu ettik. Bu hedefler doğrultusunda Akademi Beyoğlu'nu açtık. Bu sohbet arasanız bulamayacağınız bir sohbet. Bu Akademinin, arka sokaklarda unutulmuş Beyoğlu'nun kültür hayatını canlandıracak bir mekan olmasını arzu ediyoruz. Akademi, isteyen herkesi gerçek hayatla buluşturabilecek zemin olabilir. Bugün Aşık Veysel ile ilgili anıları dinlerken şunu hissettim; 15 yıllık siyasi hayatımda başarılı olan insanları takip ettim. İki şey dikkatimi çekiyor. Bir sıradan olanlar. İki inanmış olanlar, başarılı oluyor. Çok enteresan. Sıradan bir adam inanmış bir adamsa dünya çapında iş yapıyor. İnanmış bir adam kainata meydan okuyabilir” ifadelerini kullandı.