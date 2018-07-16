Aşırı sıcaklarda cildinize dikkat edin

Doç. Dr. Didem Mullaaziz, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte sıcak hava, güneş ışınları, deniz ve havuz suyu gibi etkenlerden kaynaklanan cilt hastalıklarına karşı uyarıda bulundu.

“Cildimiz her mevsim farklı hava koşullarının etkisi altında kalmakta, değişen hava koşullarına uygun olarak da farklı tepkiler gösterebilmektedir” diyen Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz, yaz aylarında sıcak hava, güneş ışınları, deniz, havuz suyu ve klima gibi etkenlerin deride kuruluk, pullanma, lekelenme ve hatta çeşitli cilt hastalıklarının oluşumuna neden olabileceğini ifade etti. Bu dönemde arı, sinek ve böcek ısırıklarının da çok sık görülebileceğini ifade eden Mullaaziz, “Yaz mevsiminde arı, sinek ve böcek ısırıkları çok sık olup, alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor. Güneş ışınlarına savunmasız ve uzun süreli maruziyet, özellikle açık tenlilerde ciddi güneş yanıklarına neden olabiliyor. Özellikle çocukların güneşten korunmaları çok daha önemli olup, kısa vadede güneş yanıkları nedeni olsa da uzun vadede deri kanseri gelişim riski olabiliyor” dedi.

“Güneşte uzun süre kalmak deri kanserine neden olabilir”

Güneş yanıkları sonrası vücuda uygulanan diş macunu, yoğurt ve kuru buz gibi yanlış uygulamaların güneş yanıklarını tedavi etmediğini söyleyen Mullaaziz, aksine bu uygulamaların vücutta çözümü güç olan sorunlara neden olduğunu belirtti. Bu tür uygulamaların alerjik tepkilere, yanıklarda derinleşmeye, güneş hasarında daha da artışa ve kalıcı lekeler oluşmasına neden olduğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz, uzun süre güneş etkisi altında kalmanın yıllar içerisinde birikici etki ile erken yaşlanma, kırışıklık, gözenek belirginliği, lekelenmeler, kılcal damarlarda artış ve deri kanseri oluşumuna neden olduğunu kaydetti. Kişilerin her mevsim olduğu gibi yaz aylarında da cilt tipine uygun bir cilt bakımı uygulaması gerektiğini söyleyen Mullaaziz, sıcak hava ve terlemeye bağlı olarak cilt temizliğine daha fazla özen gösterilmesi, uzman hekimin önerdiği bir cilt temizleme ürününün sabah akşam düzenli olarak kullanılması gerektiğini belirtti. Mullaaziz sözlerine şöyle devam etti:

“Özellikle yağlanma eğilimli, yağlı veya sivilceli ciltlerde uygun ürün ile günlük cilt temizliğinin yanında, tonik ve maske kullanımları ile cildin yağ dengesi sağlanmalıdır. Bu kişilerin makyaj yapmaktan kaçınması, özellikle yoğun kapatıcı, fondöten, pudra, renkli nemlendiriciler olan ve BB krem olarak adlandırılan ürünlerden uzak durması gerekmektedir. Bu tür ürünler gözenekleri tıkayarak, siyah nokta, yağ butoncukları ve sivilcelere neden olabilmektedir. Günlük kullanım için mümkün olduğunca yağsız içerikli nemlendirici ve güneş koruyucu ürünler tercih edilmelidir.”

“Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde kapalı alanlarda kalın”

Güneş koruyucu ürünlerin yaş grubuna, cilt tipine, eşlik eden deri problemlerine ve hamilelik durumuna bağlı olarak dermatolog tarafından önerilmesi gerektiğini belirten Didem Mullaaziz, güneş koruyucu ürün üzerindeki SPF değerinin UVB’ye karşı koruyuculuğu gösterdiğini, ayrıca ürün üzerinde UVA koruyuculuğunun da belirtilmiş olmasının çok önemli olduğunu vurguladı. Yrd. Doç. Dr. Mullaaziz, güneş ışınlarının yoğun ve dik olduğu saatlerde mümkün olduğunca kapalı alanların tercih edilmesi, dışarıya çıkarken ise geniş çeperli şapka ve filtreli gözlük takılması, ayrıca cilt tipine uygun bir güneş koruyucu kullanması gerektiğini belirtti.

“Güneş koruyucuları dermatolog önerisiyle eczaneden alın”

Güneş koruyucu ürünlerin mutlaka dermatolog önerisi ile eczaneden tedarik edilmesi gerektiğine vurgu yapan Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz, terleme ile, havuza, denize girmekle veya havlu ile kurulanmakla birlikte kremin etkisinin yitirileceğini söyledi. Mullaaziz, ortalama dört veya beş saat aralıklarla krem sürülmesi gerektiğini ifade etti. Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Altı aydan büyük çocukların da kimyasal içermeyen güneş koruyucu ürünlerle korunmaları gerekmektedir. Bronz tenin daha sağlıklı ve güzel bir görüntüsü olduğu düşünülmesine rağmen aslında sağlıklı bronzlaşma diye bir şey yoktur. Bronzlaşmanın derinin güneşe karşı gösterdiği savunmanın bir sonucu olduğu unutulmamalıdır. Ayrıca daha hızlı ve kolay bronzlaşmak için yapılan kakao yağı, havuç yağı, bebek yağı gibi yanlış uygulamalar, derinin güneş hasarını daha da artırmaktadır. Yaz dönemi havuz ve denize girip çıktıktan sonra mutlaka duş almalı ve kuruluğu önlemek için bol nemlendirici uygulanmalıdır.”