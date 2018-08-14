Aşırı sıcaklarda güneşlenenler dikkat

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz, güneş ışınları içerisinde UVA, UVB ve UVC olmak üzere üç farklı Ultraviyole (UV) Işını bulunduğunu, güneş yanıklarının özellikle UVB maruziyeti sonrası oluştuğunu, buna bağlı olarak deride kızarıklık, ağrı ve ödem oluşumunun birinci derece yanık olarak adlandırıldığını, daha uzun süreli hasarlarda ise içi su dolu kabarcıkların oluştuğunu ve cilt yanığının artık ikinci derece yanık durumuna geldiğini ifade etti.

“Yanıkların üzerine bilmediğiniz kremleri sürmeyin”

Güneş yanıkları tedavisinde yatak istirahati, ağızdan bol sıvı desteği, soğuk uygulama ile renksiz ve parfümsüz bir nemlendirici kullanılması gerektiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Mullaaziz, yanığın şiddetine bağlı olarak, kızarıklık ve ağrıyı azaltan krem ve hapların da önerildiğini belirtti. Yanığa bağlı deri bütünlüğünün bozulduğu şiddetli durumlarda, kısa süreli ve düşük dozda sistemik steroid tedavisi veya sistemik koruyucu antibiyotik kullanımının gerekebildiğini söyleyen Mullaaziz, yanık bölgesine dermatolog tarafından önerilmeyen kremler, cilt temizlik ürünleri, yoğurt, diş macunu, salça gibi uygulamaların yapılmaması gerektiğini, bu uygulamaların yanığın derinleşmesine, sekonder enfeksiyona ve alerjik değişikliklere dönüşmesine neden olabileceğine dikkat çekti.

Güneş yanıklarından korunmak için bunlar önemli

Saat 10:00 ile 17:00 saatleri arasında mümkün olmadıkça fazla dışarıda bulunulmaması gerektiğini belirten Mullaaziz, dışarı çıkan ve güneşlenenlere şu önerilerde bulundu: “Dışarıya çıkılması gerektiğinde geniş çeperli şapka, güneş gözlüğü, güneş koruyucu ürün kullanın. Güneş altında iken 4 saat, deniz kenarında iken 2 saat aralıklarla güneş koruyucu krem kullanın. Gölgede, havuz ya da deniz içerisinde iken güneş yanıkları oluşabileceğinden koruyucu önlemlere dikkat edin. Özellikle çocukların ve beyaz tenli kişilerin, güneş altında iken açık renkli ve kollu kıyafetler tercih etmelerine özen gösterin. “

“Güneş ışınları deri kanserine neden olabilir”

Güneş hasarının kısa vadede güneş yanıklarına neden olduğunu söyleyen Mullaaziz, güneş ışınlarının kırışıklık, çil, güneş lekeleri, deri yaşlanması ve deri kanserlerine neden olduğunu belirtti. Mullaaziz, güneş hasarının ağırlıklı olarak 20 yaşından önceki dönemde oluştuğunu ve çocukluk çağındaki şiddetli güneş yanığı öyküsünün deri kanseri gelişimine yol açtığını belirterek çocukların güneşten korunmasına önem verilmesini söyledi.

Bebekler ilk 6 ay güneşten uzak tutulmalı

Bebeklerin ilk 6 aylık dönemde mümkünse güneşten uzak tutulması gerektiğini söyleyen Mullaaziz, 6 aydan sonra 20 dakikadan uzun süreli güneş maruziyeti olacaksa kimyasal içermeyen güneş koruyucu ürün kullanılması gerektiğini belirtti.