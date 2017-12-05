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05 Aralık 2017 13:42

Aşk engel tanımadı

Beşiktaş Belediyesi 3 Aralık Engelliler Haftası’nda kapsamında ‘’Engellilerle 2 gün projesi’ ’ düzenledi.

Aşk engel tanımadı

05 Aralık 2017 13:42

Bir dizi etkinliklerin yapıldığı projede engelliler doyasıya eğlendi. Etkinlik sonunda, görme engelli Mehmet Toprak, kendisi gibi görme engelli sevgilisi İlknur Eker’in önünde diz çöküp evlenme teklifi etti. O anlarda kameralara yansıdı.


Beşiktaş Belediyesi’nin düzenlediği Engelliler Haftası kapsamında, "Engellilerle 2 gün projesi’’ düzenledi. Engelliler, çeşitli aktivitelere katılarak doyasıya vakit geçirdi. Beşiktaş Kültür Merkezi’nde tiyatro izledikten sonra görme engelli Mehmet Toprak görme engelli sevgilisi İlknur Eker’in önünde diz çöküp evlenme teklifi etmesi herkesi çok mutlu etti. İlk başta ne olduğunu anlayamayan genç kız, sevgilisinin bu jestine karşılık vererek evlenme teklifine ‘’Evet’’ dedi. Elini tutarak evlenme teklifi yapan Mehmet Toprak şunları söyledi: Bir ömür boyu kalbimin prensesi olup benimle evlenir misin?’’ dedi, bu sözlerin ardından çevredekiler de destek vererek alkış tuttu. Çok şaşıran genç kız, evlenme teklifini kabul etti, ve şunları söyledi: Sevgili hayat arkadaşım, ömrümün yarısı hayatımın anlamı, senin gibi bir insanla tanıştığım için çok mutluyum, iyi ki hayatıma girdin seninle bir ömür geçirmeye evet diyorum’’ dedi. O esnada, çevredekilerde genç çifte destek vererek alkış tuttu.




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