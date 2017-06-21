Perakende sektöründeki başarılarıyla adından söz ettiren Sur Yapı, yeni AVM projesi Sur Yapı Marka AVM’yi ziyaretçileriyle buluşturdu. Açıldığı günden bu yana Bursa’nın yeni çekim merkezi olan Sur Yapı Marka AVM, açılış etkinlikleri kapsamında Mehmet Çebi’nin koleksiyonundan 30 adet özel seçkinin yer aldığı "Aşk-ı Nebi Hilye-i Şerif" sergisine ev sahipliği yapıyor. Koleksiyonunda 3 bin hat sanatı eseri bulunan Mehmet Çebi’nin sergisi bugüne kadar Sırbistan, İngiltere, Amerika, Katar ve Dubai gibi ülkelerde sanatseverlerden beğeni topladı. Ayasofya Müzesi’nde açılan ilk ve tek sergi olma özelliğine de sahip olan "Aşk-ı Nebi Hilye-i Şerif" sergisi 31 Temmuz tarihine kadar Sur Yapı Marka AVM’de Bursalı sanatseverler tarafından ziyaret edilebilecek.

Mehmet Çebi kimdir?

İstanbul Süleymaniye’de doğan Mehmet Çebi, liseyi Bakırköy İmam Hatip Lisesi’nde bitirdi. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde tamamlayan Çebi, yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyal Siyaset Anabilim Dalında yaptı. 30 yıldır klasik sanat alanında koleksiyon yapan Mehmet Çebi’nin koleksiyonunda 3 bin hat sanatı eseri bulunuyor. Bunların büyük çoğunluğunu Hilye-i Şerifler oluşturuyor. Çebi’nin koleksiyonunda çok sayıda tespih, ferman ve resim de bulunuyor.