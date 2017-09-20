’Aşka Geldik’ Ekim’de vizyonda

Yurt dışında Türk sinemasını en iyi temsil eden yapımcılardan Hamdi Bor’un üstlendiği komedi türündeki ‘Aşka Geldik’ filmi, kadrosu ve faklı konusuyla dikkat çekiyor. Azerbaycan’ın en ünlü komedyenlerinden Ferda Xudaverdiyav’ın da rol aldığı filmin senaryosu Hasan Aliyev imzası taşırken, yönetmen koltuğunda Muharrem Özabat oturuyor. Baş rolleri usta oyuncular Metin Yıldız ve Şener Kökkaya paylaşıyor.

Şükrü ile Habib’in kahkaha dolu serüveni

Filmde Türkiye’nin uzak ve teknolojiden yoksun bir köyünde yaşanan komik olaylar işleniyor.Olaylar köy muhtarına gelen bir telefonla başlıyor. Ankara’dan gelen bu telefonda yurt dışından yabancı uyruklu bir profesörün ve üniversite heyetinin insani araştırmalar için köye geleceği haberi veriliyor. Bütün köy birlik olup ilk defa bir profesör görecek olmanın telaşını ve heyecanını yaşamaya başlıyor. 2 kişi hariç, Şükrü ile Habib. Damat ve kayınbaba olan Şükrü ile Habib’in kahkaha dolu serüveni de tam burada başlıyor.

Beyaz perdenin usta oyuncuları Yakup Yavru, Hüseyin Elmalıpınar, Abdullah Şahin, Ali Tutal, Erol Taşçı, Gönül Dilan, Dilek Denizdelen ve şarkıcı Faruk K’nın da rol aldığı ‘Aşka Geldik’ filmi, Azerbaycan’la aynı anda vizyonda yerini alacak.