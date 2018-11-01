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Askerlik başvurularını son günlere bırakanlar için şubeler 24 saat hizmet vermeye başladı

Bedelli askerlik başvurularını son güne bırakanlar için askerlik şubeleri 24 saat hizmet vermeye başladı.


3 Kasım Cumartesi günü sona erecek bedelli askerlik başvuruları için askerlik şubeleri 24 saat hizmet vermeye başladı. Başvurularını son günlere bırakan adayların oluşturacağı yoğunluğun önüne geçilmesi amacıyla askerlik şubelerinin son güne kadar 24 saat açık olacağı öğrenildi. Şubelerin 24 saat açık olması nedeniyle başvuru yapan vatandaşların işlemlerini kısa süre içerisinde hallettiği görüldü. Fazla sıra beklemediklerini belirten bir vatandaş, '' Bankadan kaynaklanan bir işlemim vardı. Ufak bir problem vardı. Bugün gelerek onu da hallettim. İçeride çok fazla sıra yok'' ifadelerini kullandı.


Şubelerin 24 saat hizmet vermelerinden ötürü kısa sürede başvurusunu gerçekleştirdiğini belirten bir başka vatandaş ise, ''Eskisi kadar kalabalık değildi. Çok rahat bir şekilde işlemlerimi gerçekleştirdim. Yoğun olması bekleniyordu ancak 24 saat hizmet vermelerinden dolayı işlemlerimizi kısa sürede hallettik'' şeklinde konuştu.


Bedelli askerlik başvurularının 3 Kasım'da sona ereceği ancak parasını yatıranlar için işlemlerin 5 Kasım'da son bulacağı belirtildi.

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