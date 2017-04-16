Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Mustafa Koca, Anayasa değişikliğine ilişkin yapılan referandumu değerlendirdi. Değişimin her zaman zor olduğunun bir gerçeklik olduğunu belirten Koca, yeni sistemin milletimize fayda getireceği tartışmasız bir gerçekliktir" ifadelerini kullandı.

Zor bir dönemin sıkıntılı bir sürecinde milletin önüne gelen hükumet sistemi değişiklik teklifinin millet tarafından değerlendirilip, sonuçlandırıldığını dile getiren Koca, şunları söyledi:

"Çok daha yüksek bir destek beklentisi olduğu aşikardır. Ancak gerçekleşme daha tedbirli olmuştur. Millet yine diyalog,iletişim ve empatiyi önemsediğini ifade etmiştir.Değişimin her zaman zor olduğu bir gerçektir. Şimdide zor olmaktadır. Ancak sayısal olarak konunun teknik kısmı çözülmüştür. Ülkemize milletimize hayırlı olsun. Hiç şüphesiz siyasal anlamı konusunda düşünülmeye, yeni politikalar üretmeye gerek olduğunu göstermektedir. Yeni Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin detaylarını ve avantajlarını 2019 seçimine kadar millete çok iyi kavratmaya devam etmek gerekecektir. Ama yeni sistemin milletimize fayda vereceği tartışmasız bir gerçektir".