ASKON: “Milletimiz yerli ve milli kavramlarına sahip çıkmıştır”

Güzel bir seçim atmosferi oldu, kazanan demokrasimiz oldu” ifadelerini kullandı.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, 24 Haziran seçimlerine yönelik Anadolu Aslanları İşadamları Derneği’nin görüşlerini içeren bir değerlendirmede bulundu.

Başkan Cesur, “Türk demokrasi tarihi açısından önemli bir adımı daha milletçe birlikte başarılı bir şekilde geçirdik. Güzel bir seçim atmosferi oldu, kazanan demokrasimiz oldu. Seçim sonuçları aziz milletimizin yerli ve milli kavramlarına sahip çıktığını gösterdi. Halkımız istikrar ve istikbali önceleyerek mevcut kazanımlara sahip çıkmıştır. Türkiye Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yeni bir sürece girmiştir. Yeni hükümet sistemi ile birlikte karar mekanizmaları daha çabuk işleyecek ve uygulamalar da daha hızlı gerçekleşecektir. Bu süreçte Türkiye’nin istikrarlı bir şekilde büyümeye devam edeceğine ve milli gelirini de sürekli arttıracağına şüphemiz yoktur. İş dünyası olarak istikrardan ve büyüyen Türkiye’den yana olduk. Belirsizlik ortamı kalktı, piyasalar rahatlayacak, ülke ekonomisi de canlanacaktır. Çıkan bu sonucun ülkemiz ve milletimiz adına hayırlara vesile getirmesini temenni ediyor, yeni bir Türkiye’ye merhaba diyoruz” ifadelerini kullandı.