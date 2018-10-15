Asma yaprağı sapıyla cildiniz gençleşsin

Üzümün cilt üzerine olumlu etkilerini keşfeden bilim insanları şimdi de yeni bir patent buldu. Cilt bakım markası Caudalie de asma yaprağı sapıyla cildin yaşlanmasını doğal içeriklerle yavaşlatıyor.

Bitkilerin bakteri ve mantarlara karşı savunma için ürettiği bir enzim olan Resveratrol, antioksidan özellikleri ile hücre yaşlanması ve bedenin genel bozulmasına karşı bir tedavi olarak görülüyor.

Resveratrol'ün en güçlü antioksidanlardan birisi olduğu ve serbest radikallere karşı cildi koruduğu söyleniyor. Bu da gözle görülebilir şekilde yaşlanma önleyici bir etki sağlıyor. Ciltte yaşlanma etkilerini yok etmek, daha sıkı ve daha canlı bir görünüm için içeriğinde resveratrol olan ürünler tavsiye ediliyor.

Fransa'da araştırmacılardan ve formül üreticilerinden oluşan bir ekibi bulunan Caudalie, ünlü bağ uzmanı Prof. Dr. Joseph Vercauteren ile gerçekleştirdikleri iş birliği sayesinde dünya çapında etkinliği kanıtlanan birçok patent geliştirdi. Resveratrol de bu patentlerden biri.

Asma sapı Resveratrolü ve mikro hiyalüronik asit birleşimi ile cildin derinlerine kadar nüfuz ederek cilde yaşlanma karşıtı etki sunan Caudalie Resveratrol Serisi, yüzde 93 doğal içerikten oluşuyor.