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03 Haziran 2018 14:35

Asrın Beşiktaşlıları Derneği yeni başkanını seçti

Asrın Beşiktaşlıları Derneği gerçekleştirdiği Olağanüstü Genel Kurul’da yeni yönetim kurulunu ve görev dağılımını belirledi.

Asrın Beşiktaşlıları Derneği yeni başkanını seçti

03 Haziran 2018 14:35

Buna göre, dernekte başkanlık görevini yürütecek isim Op. Dr. Hicabi Gökdereli oldu.


Derneğin Kurucu Başkanı merhum Cemil Ulusel’in vefatından sonra gerçekleştirilen ilk genel kurul toplantısında yeni yönetim ve denetleme kurulları seçildi. Başkanlık görevini devralan Op. Dr. Hicabi Gökdereli, yeni dönemde hızla çalışmalara başlayarak Asrın Beşiktaşlıları Derneği’ni aktif ve güçlü bir yapıya kavuşturmayı, derneğin kuruluş amaçlarına uygun olarak faaliyetler gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirtti.


Yapılan Genel Kurul’da uzun yıllar Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne sporcu ve idari yönetici olarak hizmet veren Beşiktaş JK Divan Kurulu Üyesi merhum Cemil Ulusel’in Derneğin Onursal Başkanı olarak belirlenmesine karar verildi. Yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyesi olarak seçilen isimler ise şöyle oldu:


Yönetim Kurulu Asil Üyeleri:



Hicabi Gökdereli: Başkan


Serdar Dönmez: İkinci Başkan


Zülal Gök: Asbaşkan


Atilla Bıçakçı: Asbaşkan


Barış Şimşek: Genel Sekreter


Av.Güven Kara: Hukuk Danışmanı


Murat Uluhan: Mali Danışman


Diyez Beksaç Cin: İletişim Danışmanı


Cevdet Fidan


Şahabettin Önkol


Murat Bektaş


Abdullah Özdil


Hasan Değer


İbrahim Öztürk


Varucan Bulğan



Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:


Ayşe Kalan


Osman Toprakkazan


Sevil Devir


Gönül Yılmaz


Kenan Çatay



Denetleme Kurulu Asil Üyeleri:


N.Kemal Bilge


Hamdi Büyükçapar


Nurettin Bakacak


Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri


Nihan Fidan


Cem Karaca


Serpil Oğuz




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