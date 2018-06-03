Asrın Beşiktaşlıları Derneği yeni başkanını seçti

Buna göre, dernekte başkanlık görevini yürütecek isim Op. Dr. Hicabi Gökdereli oldu.
Derneğin Kurucu Başkanı merhum Cemil Ulusel’in vefatından sonra gerçekleştirilen ilk genel kurul toplantısında yeni yönetim ve denetleme kurulları seçildi. Başkanlık görevini devralan Op. Dr. Hicabi Gökdereli, yeni dönemde hızla çalışmalara başlayarak Asrın Beşiktaşlıları Derneği’ni aktif ve güçlü bir yapıya kavuşturmayı, derneğin kuruluş amaçlarına uygun olarak faaliyetler gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirtti.
Yapılan Genel Kurul’da uzun yıllar Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne sporcu ve idari yönetici olarak hizmet veren Beşiktaş JK Divan Kurulu Üyesi merhum Cemil Ulusel’in Derneğin Onursal Başkanı olarak belirlenmesine karar verildi. Yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyesi olarak seçilen isimler ise şöyle oldu:
Yönetim Kurulu Asil Üyeleri:
Hicabi Gökdereli: Başkan
Serdar Dönmez: İkinci Başkan
Zülal Gök: Asbaşkan
Atilla Bıçakçı: Asbaşkan
Barış Şimşek: Genel Sekreter
Av.Güven Kara: Hukuk Danışmanı
Murat Uluhan: Mali Danışman
Diyez Beksaç Cin: İletişim Danışmanı
Cevdet Fidan
Şahabettin Önkol
Murat Bektaş
Abdullah Özdil
Hasan Değer
İbrahim Öztürk
Varucan Bulğan
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:
Ayşe Kalan
Osman Toprakkazan
Sevil Devir
Gönül Yılmaz
Kenan Çatay
Denetleme Kurulu Asil Üyeleri:
N.Kemal Bilge
Hamdi Büyükçapar
Nurettin Bakacak
Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri
Nihan Fidan
Cem Karaca
Serpil Oğuz