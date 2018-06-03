Asrın Beşiktaşlıları Derneği yeni başkanını seçti

Buna göre, dernekte başkanlık görevini yürütecek isim Op. Dr. Hicabi Gökdereli oldu.

Derneğin Kurucu Başkanı merhum Cemil Ulusel’in vefatından sonra gerçekleştirilen ilk genel kurul toplantısında yeni yönetim ve denetleme kurulları seçildi. Başkanlık görevini devralan Op. Dr. Hicabi Gökdereli, yeni dönemde hızla çalışmalara başlayarak Asrın Beşiktaşlıları Derneği’ni aktif ve güçlü bir yapıya kavuşturmayı, derneğin kuruluş amaçlarına uygun olarak faaliyetler gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Yapılan Genel Kurul’da uzun yıllar Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne sporcu ve idari yönetici olarak hizmet veren Beşiktaş JK Divan Kurulu Üyesi merhum Cemil Ulusel’in Derneğin Onursal Başkanı olarak belirlenmesine karar verildi. Yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyesi olarak seçilen isimler ise şöyle oldu:

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri:

Hicabi Gökdereli: Başkan

Serdar Dönmez: İkinci Başkan

Zülal Gök: Asbaşkan

Atilla Bıçakçı: Asbaşkan

Barış Şimşek: Genel Sekreter

Av.Güven Kara: Hukuk Danışmanı

Murat Uluhan: Mali Danışman

Diyez Beksaç Cin: İletişim Danışmanı

Cevdet Fidan

Şahabettin Önkol

Murat Bektaş

Abdullah Özdil

Hasan Değer

İbrahim Öztürk

Varucan Bulğan

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:

Ayşe Kalan

Osman Toprakkazan

Sevil Devir

Gönül Yılmaz

Kenan Çatay

Denetleme Kurulu Asil Üyeleri:

N.Kemal Bilge

Hamdi Büyükçapar

Nurettin Bakacak

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri

Nihan Fidan

Cem Karaca

Serpil Oğuz