ASSAM'dan Eminevim'e ödül

ASSAM Uluslararası İslam Birliği Kongresi, 1-2 Kasım tarihlerinde Eminevim'in de iş birliğinde düzenlendi. Eminevim, programa verdiği destek nedeniyle ödüle layık bulundu.

ASSAM Uluslararası İslam Birliği Kongresi Eminevim'in işbirliğinde gerçekleşti. İstanbul WOW Convention Center'da düzenlenen programa çok sayıda davetli katıldı.

Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin (ASSAM), Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER), İslam Dünyası STK'lar Birliği (İDSB) ve Eminevim işbirliği ile düzenlediği 2. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Konferansı İstanbul'da gerçekleşti.

Kongrenin birincisi yine Eminevim'in de işbirliğinde geçtiğimiz yıl 23-24 Kasım tarihlerinde yapılmıştı. Bu yıl ise, "İslam Ekonomisi ve Ortak Ekonomik Sistemler" temasıyla düzenlenen konferansa çok sayıda davetli katıldı.

Konferansta konuşan ASSAM Yönetim Kurulu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Tanrıverdi, kongrenin amacını; İslâm Fıkhında iktisadi hayata yön veren hükümler ışığında, İslâm ülkeleri arasında ekonomik işbirliği imkânlarının tespiti ve geliştirilmesine yönelik hususların belirlenmesi olarak tarif etti.

ASSAM'ın hazırladığı ve İslam ülkelerinin bir irade altında toplanması için gereken adımları anlatan Tanrıverdi, "İslam Ekonomisi ve Ortak Ekonomik Sistemler" temasıyla düzenledikleri kongrede de ortak ekonomik sistemlerin ortaya koyulmasına çalışılacağını aktardı.

Eminevim'in de iş birliğiyle gerçekleşen kongrenin ikinci günü ise, Kültür gezisi ve Boğaz turunun ardından; yabancı davetliler ve tebliğ sunan konuşmacıların katılımıyla sona erdi.

Eminevim'e Ödül

Eminevim, Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırma Merkezi (ASSAM) İslam Birliği Kongresi'ne verdiği destekler nedeniyle ödüle layık bulundu.

Toplantıya verdiği destekten dolayı Eminevim adına Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı A.Emin Üstün'e şükran plaketi verildi.