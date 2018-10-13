Assan, Aluminium 2018 Fuarı'na katıldı

Türkiye'nin yassı alüminyum sektörünün önemli üreticisi Assan Alüminyum, dünyanın en büyük alüminyum fuarlarından Aluminium 2018'e katıldı. Şirket, 30 bine yakın kişinin ziyaret ettiği fuarda büyük ilgi gördü.

Bu yıl 30'uncu kuruluş yıldönümünü kutlayan ve Türkiye'nin yassı alüminyum sektörünün önemli üreticisi Assan Alüminyum, dünyanın önemli alüminyum fuarı Aluminium 2018'e katıldı. Almanya'nın Düsseldorf şehrinde 9-11 Ekim tarihlerinde düzenlenen fuarda şirket, dünyanın dört bir yanından gelen sektör profesyonelleri ve tedarikçileriyle buluştu. Fuarın en büyük iki standından birine ev sahipliği yapan Assan Alüminyum, şirketin sürdürülebilirliğe verdiği önemi ve alüminyumun yüzde yüz geri dönüştürülebilirliğini vurgulayan standı ile ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti.

Müşterileri tarafından yılın tedarikçisi seçiliyor

Yapılan bilgilendirmede; üç gün boyunca 30 bine yakın kişinin ziyaret ettiği, binin üzerinde firmanın katılım gösterdiği fuar, alüminyum sektörüyle ilgili en yeni trendlerin yakından takip edildiği, son teknolojilerin görücüye çıktığı, alanında dünyanın en etkin fuarı olarak kabul ediliyor.

Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, Aluminium 2018'e katılmanın hem mevcut hem de potansiyel müşterileri ile buluşmak için önemli bir platform olduğunu ifade ederken, fuarda yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Şirketin ana değerleri olan güvenirlik, esneklik ve yenilikçilik sayesinde her yıl birçok müşterisi tarafından yılın tedarikçisi unvanına layık görüldüklerini söyleyen Güngör, "Büyümeye ve sürekli gelişmeye devam eden Assan Alüminyum'un önemli hedeflerinden birinin de 'geleceği tüketmeden üretiyoruz' sloganı ile tüm süreçlerini daha sürdürülebilir hale getirmektir. Şirketimiz bünyesinde yer alan yenilenebilir enerji üretim tesisi ve geri dönüşüm tesisinin şirketin karbon ayak izini azaltarak sürdürülebilirlik stratejisine direkt katkı sağlıyoruz" dedi.

Avrupa'dan sonra Kuzey Amerika'ya açıldı

Bugün Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda gibi Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere dört kıtada 70'ten fazla ülkeye ihracat yaptıklarını söyleyen Güngör sözlerine şöyle devam etti: “Avrupa'daki etkinliğimizi devam ettirirken, Kuzey Amerika gibi bölgelerde de faaliyetlerimizi arttırıyoruz. Kuzey Amerika pazarına lokal hizmet vermemize olanak sağlayacak Chicago merkezli iştirakimiz Kibar Americas bu sene başında kuruldu. Bu pazarlarda orta vadede büyüme planlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz".

Şirketlerinin yaptığı Ar-Ge çalışmaları ve gerçekleştirdiği yatırımlarla sektöre yön verirken ülke ekonomisine de pozitif katkı sunduğunu belirten Güngör, Karasu'da planladıkları yatırımın Türkiye'nin ilk alüminyum sıcak haddeleme tesisi olacağının altını çizdi.

Güngör, bu tesis sayesinde yassı alüminyumda yüksek kalitede yerli ürün tedarikini bugün tamamen ithalatla karşılayan havacılık, otomotiv ve savunma sanayii gibi bazı stratejik sektörlerin yerli, güvenilir ve düzenli bir kaynak sağlayabileceklerini belirterek, "Tamamı ithalat yolu ile karşılanan nitelikli alaşımlardan yassı mamullerin yerli ikamesiyle ülkemizdeki ithalat kalemini azaltarak dış ticaret dengesine pozitif yönlü katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu mamullerle ihracatı artırarak küresel pazarlarda daha fazla söz sahibi olacağız" şeklinde konuştu.