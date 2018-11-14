Assan Foods PLMA Chicago Fuar'ında büyük ilgi gördü

Türkiye'nin en büyük ketçap, mayonez ve sos üreticilerinden Assan Foods, ABD'de PLMA Chicago Private Label Fuarı'na katıldı. 300'den fazla ürün çeşidiyle 4 kıtada, 30'dan fazla ülkeye ihracat yapan şirket, sergilediği birbirinden lezzetli ürünleriyle, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Türkiye'nin en büyük ketçap, mayonez ve sos üreticilerinden Assan Foods, ABD'nin Chicago kentinde düzenlenen ve Private Label üreticileri için en önemli fuarlardan biri olan PLMA Chicago Fuarı'nda standıyla yer aldı. ABD ve Kanada'da büyümekte olan private label pazarına erişim imkanı sağlayan PLMA'da büyük ilgi gören şirket, 300'den fazla ürün çeşidiyle 4 kıtada, 30'dan fazla ülkeye ihracat yapıyor.

"Private label pazarı büyüyor"

Bu yıl da 50 ülkeden bin 500'den fazla şirketin katılım gösterdiği PLMA Chicago'da pek çok sektör temsilcisinin bir araya geldiğine dikkat çeken Assan Foods Genel Müdürü Hakan Koçoğlu, "Private label pazarı, son yıllarda ABD'nin yanı sıra Almanya, Hollanda, Belçika gibi ülkeler başta olmak üzere Avrupa'da da hızla büyüyor. Şirket olarak Türkiye'nin en büyük ketçap, mayonez ve sos üreticisiyiz. 300'den fazla ürün çeşidine sahibiz. Günde 4 bin 500 ton taze domates işleyebiliyor, 2,5 milyon adet ürün üretilebiliyoruz. Güçlü Ar-Ge departmanımızla müşterilerimizin talep ettiği sosları hızlıca üretebiliyor, yaptığımız özgün dokunuşlarla ülkelerin damak zevklerine göre farklı soslar ortaya çıkarabiliyoruz. Bu da bizim hem yurt içinde hem de yurt dışında rekabette öne çıkmamızı sağlayan güçlü yanlarımızı oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

"Yüzde 100 büyüme hedefliyoruz"

Türkiye'deki en geniş salça ve sos portföyü ile fark oluşturduklarını ama bununla yetinmediklerini söyleyen Koçoğlu, "Sektörümüzün lideriyiz, yurt içinde ve yurt dışında önde gelen gıda şirketlerinin ilk tercihlerinden biriyiz. Planlarımız dahilinde yatımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz ve 2023'e kadar yüzde 100 büyüme hedefliyoruz” dedi.