Asuman Dabak: "Oyunculuk kaşının gözünün güzel olması değil"

‘Egenin Hamsisi' dizisinde Fikret Gerginoğlu karakterine hayat veren usta oyuncu Asuman Dabak, Yaşam Akademisi'nin konuğu olarak 18 Ekim Perşembe Günü Akbatı ziyaretçileriyle buluşacak. Hayat tecrübelerini aktaracak olan Dabak, eğlenceli sohbeti ile misafirlerini bekliyor.

Usta oyuncu Asuman Dabak, Karadeniz şivesi ile canlandırdığı Fikret Gerginoğlu karakteri ile beğeni toplamaya devam ediyor. Hafızalara kazınan oyunculuk performansıyla hayat verdiği karakterleri unutulmaz kılan Dabak, hayata dair tecrübelerini eğlenceli bir sohbetle aktarmak ve katılımcıların merak ettiklerini yanıtlamak için Yaşam Akademisi kapsamında Akbatı misafirleriyle buluşacak.

"Fikret Gerginoğlu evlerden ırak"

Egenin Hamsisi dizisinde izleyicileri sürprizlerin beklediğini ve bol kahkahalı bölümlerin geleceğinin haberini veren Dabak, Fikret Gerginoğlu karakteriyle alakasını olmadığını şu sözlerle belirtti:

“Asuman Dabak ve Fikret Gerginoğlu arasında asla bir benzerlik yok. Gerginoğlu çok eğlenceli bir karakter, çok severek canlandırıyorum. Ancak yine de evlerden ırak. Biz sadece sete gittiğimizde karakteri üzerimize bir kostüm gibi giyer, setten ayrılınca da çıkarırız” dedi.

"Oyunculuk çok uzun soluklu ve sürekli gelişen bir serüven"

Usta oyunculuğunun yanı sıra disiplinli ve ciddi bir eğitimci olan Asuman Dabak, güzel ya da yakışıklı olmanın oyunculuk için yeterli olmadığının altını çizerek, “Oyunculuk kaşının gözünün güzel olması değildir. Çok güzel ya da yakışıklı olmak da değildir. Oyunculuk çok uzun soluklu ve sürekli gelişen bir serüven. Biz okullarımıza da sadece gerçekten verimli olabileceğimiz, fayda sağlayabileceğimiz oyuncularımıza öncelik vererek kayıt alıyoruz. Sonrasında ise oyunculuk için devamlılık, istikrar, disiplin ve çok çalışmak gerekiyor. Zaman zaman çok eğleniyoruz ama özünde bu işin disiplin olduğu gerçeğinden asla dışarı çıkmıyoruz” ifadelerini kullandı.

Katılımcılara hayata dair genel paylaşım ve deneyimlerini aktaracak, keyifli bir sohbet sunacak olan Dabak, “Hayat için ‘Az' Daha Fazladır” başlıklı söyleşisini 18 Ekim Perşembe Günü saat 14.00'da gerçekleştirecek.