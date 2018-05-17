Asyalı turistler Türkiye’ye akın edecek

Konu hakkında açıklama yapan AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili aday adayı Dr. Mahmut Münir Güzel, "Asya ülkeleriyle geleneksel değerimiz, aile yapısı, toplumsal ilişkiler bakımından birçok benzerliklerimiz bulunmakta, son 2 yıldır yapılan çalışmalarla ciddi sonuçlar alındı. Dünya nüfusunun yarısını teşkil eden ve gezmeyi seven Çinli, Hindistanlı, Güney Koreli, Endonezyalı, Japon ve Malezyalı turistlerde 2016-2017 yılları arasında yaklaşık yüzde 31 bir artış var. 2016 yılında 494 bin olan 6 ülkenin toplam ziyaretçi sayısı 2017 yılında 650 bine çıktı. 2018 yılının ilk çeyreğinin verilerine baktığımız zaman bu sayının 2018 yılı sonunda 800 bini aşacağını ve Turkiye’deki istikrar devam ederse 2020 yılında 1 milyonu aşması bekleniyor" dedi.

Türkiye’nin ekonomik olarak da Asya ülkeleriyle ilişkilerinin artacağına dikkat çeken Mahmut Münir Güzel, "2018 yılı Çin’de Türkiye yılı olarak kutlanıyor, 2019 yılında da Japonya’da Türkiye yılı ilan edilecek. Cumhurbaşkanımızın Güney Kore ziyaretinde turizm konusunda önemli görüşmeler yapıldı. Hindistan ile de benzeri çalışmalar yapılıyor ve bunun sonucunda sadece Antalya’da geçtiğimiz yıl 10 adet Hint düğünü yapıldı. Maliyeti 1 milyon ile 20 milyon dolar arasında değişen Hint düğünleri 2018 yılında üçe katlanacak. İstikrarın sürmesi ve ülkemizdeki terör olaylarının bitmesi sebebiyle Türkiye turizm konusunda rekor kırmaya devam edecek" ifadelerinde bulundu.