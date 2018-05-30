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30 Mayıs 2018 16:35

Ataevi kursiyerlerinin el emeği ürünleri sergilendi

Ataşehir Belediyesi Mustafa Kemal Ataevi’nde makine nakışı eğitimi gören kursiyerler 8 ay boyunca emek vererek ortaya çıkardıkları ürünlerini, düzenlenen sergiyle beğeniye sundu.

Ataevi kursiyerlerinin el emeği ürünleri sergilendi

30 Mayıs 2018 16:35


Mustafa Kemal Ataevi’nde düzenlenen sergi açılışına Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Çerkez, Ataşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şehnaz Yabar, kurs öğretmenleri ve kursiyerler katıldı.


Başkan Yardımcısı Orhan Çerkez, serginin açılışında emek veren tüm kursiyerlere ve öğretmenlerine hazırladıkları el emeği ürünler için teşekkür ederek serginin açılış kurdelesini kursiyerlerle birlikte kesti.


Öğretmen Fadime Kaya, “8 ay boyunca öğrencilerim çok büyük bir emeğin ve aynı zamanda da büyük bir sabrın ürünlerini ortaya çıkardı. Her bir iğne vuruşu el ile yapılan bu ürünler o yüzden çok kıymetli. Daha önce sadece iğne tutmayı bilen kadınlarımız bugün burada maharetli elleriyle geleneksel el sanatları ve unutulmuş el sanatlarımıza değer kazandırmak amacıyla bu serginin açılmasına çok büyük katkı sağladı” dedi.




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