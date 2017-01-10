Ataköy’de tentenin altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti

Bakırköy Belediye BaşkanıDr. Bülent Kerimoğlu, Ataköy 5. Kısım Camii’nde cenaze namazı sırasında kar ağırlığını taşıyamayan tentenin çökmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

1 kişinin hayatını kaybettiğini 10’dan fazla kişinin de yaralandığını söyleyen Başkan Kerimoğlu, “Maalesef bugün iki tane cenaze için cenaze sahiplerinin ve sevenlerinin toplandığı cami avlusunda böyle bir üzücü olay gerçekleşti. Ne yazık ki gelen bilgilere göre 1 yurttaşımızın hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. 10 ’un üzerinde de yaralı olduğu bilgisi bize intikal etti. Maalesef tabi yoğun kar yağışı nedeniyle bu tentelerin üzerindeki kardan dolayı tenteler otomatik açılıp kapanan tende ama yoğun kar yağışı nedeniyle tenteler kapatılamamış fakat cami imamı burada namazın kıldırılmaması içeride kıldırılması yönünde uyarılmış. Hatta etrafına güvenlik şeridi de çekilmiş böyle bir endişe ve kaygıdan dolayı. Ne yazık ki yine her zamanki gibi bir şey olmaz mantığıyla böyle bir olay yaşandı. Büyük üzüntü duyuyoruz. Yaralılara biran önce Allah’tan şifa diliyorum. Ekipler çok hızlı intikal etti. Enkaz kaldırma çalışmaları büyük bir hızla gerçekleşti ama maalesef enkazın altından bazılarının ağır olduğunu öğrendiğim yaralılarımız var” dedi.