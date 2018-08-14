Ataşehir Belediyesi alan ve veren elleri buluşturuyor

Ataşehir Belediyesi, sürdürdüğü ikinci el eşya toplama ve bunları ihtiyaç sahipleriyle buluşturma çalışmalarında son 5 yılda 3 bin 300 haneye ikinci el eşya yardımı yaptı. Yatak, çekyat, koltuk, halı, ocak, fırın, masa, sandalye ve soba gibi eşyalardan; buzdolabı, televizyon, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrikli süpürge gibi beyaz eşyaya kadar tüm bağışlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Bağışlanacak eşyalar, görevli belediye personeli tarafından uygunluğu onaylandıktan sonra en geç 3 gün içerisinde vatandaşların adreslerinden ücretsiz olarak teslim alınıyor.

İhtiyaç sahibi vatandaşlar ise Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne başvurularını yapıyor, ardından görevli personel tarafından durumları incelenip onaylanıyor. Sonrasında da bağışlanan eşyalar, yoksul ve ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine ulaştırılıyor.

İhtiyaç sahiplerine bir yardım eli uzatmak isteyen vatandaşlar, hiç kullanılmamış sıfır eşyaları da bağışlayabiliyorlar. Yıpranmamış, kırılmamış, temiz ve kullanılabilir halde olan; tadilat ve tamirata ihtiyaç duyulmayan ikinci el eşyalarını ihtiyaç sahiplerine bağışlamak isteyenler, Ataşehir Belediyesi’nin 0216 570 50 00 numaralı Çağrı Merkezi’nden 1028 dahili hattını arayarak iletişime geçebilirler.