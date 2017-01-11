Ataşehir Belediyesi karda kalanları evlerine ücretsiz ulaştırıyor

Ataşehir Belediyesi, kar nedeniyle evlerine ulaşmakta sorun yaşayan vatandaşlara, belirli noktalara koyduğu minibüslerle evlerine kadar ücretsiz ulaşım uygulaması başlattı.

Ataşehir Belediyesi, yoğun geçen kar yağışı sonrasında toplu ulaşımda sorun yaşayan vatandaşların kardan etkilenmemesi için ilçe genelinde ring servisi uygulaması başlattı. İlçenin belirli noktalarına minibüsler koyan Ataşehir Belediyesi ekipleri vatandaşları evlerine kadar bıraktı. Göztepe Köprüsü, Kozyatağı Metro çıkışı, Bostancı Metro çıkışı ve ilçede bulunan alışveriş merkezlerinin çıkışına ring araçları koyan belediye, akşam 17.30 ile 20.00 arasında vatandaşları alarak evlerine en yakın noktaya kadar ücretsiz götürdü. Vatandaşlardan tam not alan uygulamanın, kar yağışının yoğun olduğu günlerde tekrarlanacağı belirtildi.

Göztepe Köprüsü’nde bekleyen Ataşehir Belediyesinin ücretsiz ring aracına binen Fatma Özer, uygulamayı çok beğendiğini ifade ederek, "Daha önce böyle bir şey görmediğimiz için şaşırdım da diyebilirim. Belediye bizleri düşündüğü için sağ olsun" dedi.

Uygulamanın ilginç olduğunu kaydeden Aydın Gülay ise, "Teşekkür ediyoruz bunu düşünenlere. Bunu düşünmek son derece önemli" derken Kocaeli Karamürsel’den İstanbul’a gelen Behiye Pınar, "Ataşehir Belediyesi çok güzel hizmet yapıyor. Bizleri gideceğimiz yere kadar götürüyor" diyerek memnuniyetini getirdi.