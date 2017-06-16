Ataşehir Belediyesi, TEOG birincilerini ağırladı

Ataşehir Belediyesi, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı’nda (TEOG) tüm soruları yanıtlayarak birinci olan ve Şırnak Cizre, Muş ve Tunceli’de yaşayan 17 öğrenciyi İstanbul’da ağırladı. 14 Haziran’da İstanbul’a gelen öğrenciler İstanbul’da bol bol gezdi. Sinemaya gitti. Oyun parkurlarında eğlendi. Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı İlhami Yılmaz öğrencileri makamında ağırladı. Öğrencilere çeşitli hediyeler takdim eden Yılmaz, öğrenciler ve öğretmenleriyle sohbet etti. Öğrencilere hayatlarında başarılar dileyen ve her zaman yanlarında olduklarını belirten İlhami Yılmaz, öğrencilerle yakından ilgilendi. Cumartesi günü de İstanbul’u gezecek olan öğrenciler akşam memleketlerine geri dönecek.