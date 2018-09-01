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01 Eylül 2018 10:15

Ataşehir Belediyesinden engelli çocuklara özel kamp

Ataşehir Belediyesinin engelli çocuklar ve aileleri için düzenlediği “Engelsiz Kamp” projesiyle 210 kişinin daha tatil heyecanı başladı.

Ataşehir Belediyesinden engelli çocuklara özel kamp

01 Eylül 2018 10:15


Ataşehir’de yaşayan engelli vatandaşlar ve ailelerinin tatil yapmalarını sağlamak amacıyla bu yıl 3 tur halinde düzenlenecek olan "Engelsiz Kamp"ın ilk turu bugün belediye binası önünden hareketle başladı. 70 kişilik ilk kafileyi tatile yolcu eden Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Kayhan ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şehnaz Yabar, keyifli ve mutlu bir tatil diledi. Ataşehir ilçe sınırlarında ikamet eden engelli çocuklar ve ailelerini deniz, havuz ve tabiatla buluşturan projeyle bu yıl 210 kişi Çanakkale Küçükkuyu’da engellilere uygun bir tatil köyünde ücretsiz olarak 5 gecelik kamp yapacak.


Ataşehir Belediyesinin 2015 yılında başlattığı Engelsiz Kamp projesinin, deniz ve doğa manzarasıyla engelli ve ailelerinin rehabilitasyonuna yardımcı olması amaçlanıyor. Aralarında daha önce hiç tatile gitmeyen çok sayıda engellinin de olduğu çocuklar ve aileleri, doyasıya yüzecekleri, güneşlenecekleri ve dinlenecekleri bir tatil yapacak.




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