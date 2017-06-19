Ihlamur toplayan vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iki gün sürecek olan Uluslararası Ataşehir Ihlamur Festivali başladı. Ataşehir Atatürk Mahallesi’nde bulunan Atapark’ta gerçekleşen festivalde, yüzlerce vatandaş, gökdelenler, apartmanlar arasında bulunan ıhlamur ağaçlarına çıkarak her derde deva olan ıhlamur topladı. Sağlıklı olmasının yanı çevreye yaydığı hoş kokusuyla insanları mest eden ağaçlardan ıhlamurun toplanması renkli görüntüler oluşturdu. Bazı vatandaşlar merdiven yardımıyla ıhlamur toplarken bazı vatandaşlar da ıhlamur ağaçlarına tırmanarak ıhlamuru topladı.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, festival alanında ıhlamur toplayanları ziyaret etti. Festivalle ilgili bilgi veren Başkan İlgezdi, “Ataşehir’de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Ihlamur Festivali yapıyoruz. Burada 2 bine yakın ıhlamur ağacı var. Her şey şahane gidiyor burada. Bugün 200’e yakın ıhlamur ağacını Ataşehir’de dikmeye çalışacağız. Bu bahaneyle Anadolu’nun her yöresinden vatandaşlarımız geldi. Yöresel ürünlerini tanıtıyorlar. Gayet güzel ve hoş oluyor. İki gün sürecek. Paneller olacak. Festivalimiz devam edecek. Ayrıca Bulgaristan ve Küba’dan gelen konuklarımız var onlar da kendi ürünlerini tanıtacak” dedi.

Belediye görevlileri tarafından toplanan ıhlamurlar gönüllü kadınlar tarafından kurutulacak. Ihlamur ayıklayan gönüllü kadınlar, “Toplanan ıhlamurları ayıklıyoruz. Çok da güzel oluyor. Bir yaprak bir çiçek olarak ayıklıyoruz. Ataşehir’de böyle bir etkinliğin düzenlenmesi güzel” dedi. Ihlamur toplayan vatandaşlar, “Çok güzel bunlar hem sağlığa yararlı hem güzel kokuyor. Yeter ki dallarını kırmadan toplayalım” diye konuştu.

Doğa tutkunlarının ıhlamur ağaçları altında gönüllerince iki gün geçirebilecekleri Ataşehir Ihlamur Festivali’nde Türkiye’nin yedi bölgesinden gelen otların tanıtıldığı stantlar da açıldı. Malatya’dan kenger, Ordu’dan melocan, Sivas’tan madımak, Taşköprü ve Tunceli’den sarımsak, Tokat’tan yaprak, Çorum’dan ısırgan otu, Kars’tan evelek ve Antakya’dan zahter bitkileri ile birçok yöreden çeşit çeşit gelen bitkiler festivalde tanıtıldı.

18-19 Haziran tarihleri arasında sürecek olan Ataşehir Uluslararası Ihlamur Festivali kapsamında Fransa, Küba, Bulgaristan ve Romanya’dan dans toplulukları etkinliğe katılarak gösteriler yapacak. Festivalin ilk gününde Yrd. Doç. Uğur Baran Kasırga tarafından “Neo Gastronomi”, ikinci gününde ise Ebru Şinik tarafından “Nefes Alma Teknikleri ve Kokuların Beyine Etkileri” ile Bulgaristan’dan katılan Prof. Desislava Fagradyan tarafından “Ihlamur” konulu söyleşiler düzenlenecek.