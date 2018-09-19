Ataşehir Kaymakamı Karamehmetoğlu'ndan belediyeye veda ziyareti

Ataşehir Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Hatay'ın Kırıkhan Kaymakamlığına atanmasının ardından veda ziyaretleri kapsamında Ataşehir Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

Ataşehir Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Belediye Başkan Vekili İlhami Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek, birlikte çalıştıkları dönem boyunca karşılıklı iyi niyet ve çabalarından dolayı teşekkür etti. Ataşehir'de çalışmaktan son derece mutlu olduğunu ifade eden Kaymakam Karamehmetoğlu, “Ataşehir bizim için farklı bir yer. 9 Eylül 2013 tarihinde başlayan görevimiz 28 Eylül'de sona erdi. 5 yıl boyunca milletimiz, vatanımız, insanımız ve Ataşehirimiz için çalıştık. Elimizden gelen gayreti gösterdik. Ataşehir İstanbul'un en güzel ilçelerinden biri oldu. İlçemizin gelişiminde ve ilerlemesinde emeği olan bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kaymakamlık mesleğini seçmemin en önemli sebebi insana dokunmamız ve insanımıza hizmet etmektir. Mahallelerimizde vatandaşımızın sorunlarına ve ihtiyaçlarına dokunmaya, onların yanında olmaya çalıştık” dedi.

Ataşehir Belediye Başkan Vekili İlhami Yılmaz da, “Ataşehir'de göreve geldiğinden bu yana görevini layıkıyla yerine getiren sayın Zafer Karamehmetoğlu'na ilçemize vermiş olduğu hizmetleri için teşekkür ediyor, yeni görev yerinde başarılar diliyorum” dedi.