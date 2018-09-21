Ataşehir- Monheim Tasarım Okulu hizmete açıldı

8-13 yaş aralığındaki çocuklara eğitimin verileceği okulda; 2 boyutlu animasyon, 3 boyutlu animasyon, stop motion, moda tasarımı ve moda üretimi olarak alanlarında eğitim verilecek.

Ataşehir Belediyesi, kardeş belediyesi olan Almanya'nın Monheim Belediyesi işbirliğiyle Ataşehir- Monheim Tasarım Okulunu hizmete açtı. Açılışa; Ataşehir Belediye Başkan Vekili İlhami Yılmaz, Ataşehir Kaymakamı Sayın Zafer Karamehmetoğlu, Monheim Belediye Başkanı Daniel Zimmermann ve Sanat Müdürü Katharina Braun ve çok sayıda davetli katıldı. 8-13 yaş aralığındaki çocuklara hizmet verilecek olan okulda, 2 boyutlu animasyon, 3 boyutlu animasyon, stop motion, moda tasarımı ve moda üretimi olarak toplam 5 alanda eğitim verilecek.

“Ataşehir- Monheim Tasarım Okulu ilçemize hayırlı olsun”

Açılışta konuşan Ataşehir Belediyesi Başkan Vekili İlhami Yılmaz, “Kardeşlik ortamına hizmet etmek üzere Ataşehir ve Monheim kardeş belediyelerinin işbirliği ile Ataşehir halkının hizmetine sunulacak olan, günümüz teknolojisinin geleneksel kodlarla harmanlanarak çocuklarımıza çağdaş bir eğitim imkanı sağlayacak olan Ataşehir-Monheim Tasarım Okulu'nu açıyoruz. Bu okuldan yararlanacak olan öğrenciler, görsel sanatlara en temek seviyeden başlayarak 2 boyutlu animasyon, 3 boyutlu animasyon, stop motion, moda tasarımı ve moda üretimi alanlarında uzmanlaşma yolunda önemli kazanımlar sağlayacaklardır. Desteklerinden ötürü Monheim Belediye Başkanı Daniel Zimmermann'a teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Kardeş belediyeciliğin temel kaynağı kültürden ve sanattan geçer”

Monheim Belediye Başkanı Daniel Zimmermann ise “Kardeş belediyeciliğin temel kaynağı kültürden ve sanattan geçer. Biz de bu dostluğun ve kardeşliğin daha kenetlenebilmesi için yıllardan beri kültür ve sanat ağırlıklı çalışıyoruz. Bu projelerle çocuklarımızın birbirleriyle kültür ve sanatlarını, ezgilerini tanıma imkanı bulacaklarını ümit ediyoruz” diye konuştu.