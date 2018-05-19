Ataşehir’de 19 Mayıs resmi törenle kutlandı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı Ataşehir Cumhuriyet Meydanı’nda 19 Mayıs Cumartesi günü saat 09.00’da düzenlenen resmi tören ile kutlandı.

Törene, Ataşehir Belediye Başkan Vekili İlhami Yılmaz, Ataşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Seyfi Güneysu, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Birim Müdürlerinin yanı sıra CHP Ataşehir İlçe Başkanı Hakkı Altınkaynak ile siyasi parti ilçe yöneticileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve Ataşehirli vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, Atatürk Anıtı’na konulan çelenklerin ardından son buldu.