Ataşehir’de 225 ailenin ev hasreti son buldu

Törende ilk anahtar teslimi için kurayı Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi çekerken, yeni evlerinin vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Ataşehir Belediyesi tarafından Atatürk Mahallesi Emekevler Bölgesi’nde başlatılan kentsel dönüşüm çalışması kapsamında tamamlanan dairelerin anahtar teslim töreni gerçekleştirildi. Ataşehir Belediyesi Nikah Salonu’nda düzenlenen Emekevler Atapark Konutları anahtar teslim törenine Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve anahtarlarını teslim almaya gelen çok sayıda vatandaş ile ailesi katıldı. Törende ilk anahtar teslimi için kurayı Başkan İlgezdi çekerken yeni evlerinin ev sahiplerine hayırlı olmasını diledi. 225 hak sahibi ailenin anahtarlarını teslim aldığı törene birçok kişi İstanbul dışından geldi. Ev hasretleri son bulan vatandaşlar, yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşarken Başkan İlgezdi’ye de teşekkür ettiler.

“Yıllardır bekleyen sorun, vatandaşların ümitlerini yeşerttik”

Vatandaşları evlerine kavuşturdukları için sevinçli olduğunu belirten Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “Çok mutluyum, ben geldiğimde burada 400’e yakın gecekondu vardı. Yıllardır bekleyen sorun vatandaşların ümitlerini yeşerttik ve hepsini ev sahibi yaptık, bu çok güzel bir duygu. Çok da uygun fiyatlara verdik maliyetleri çok düşük sattıklarında çok ciddi ekonomik kaynak sağlayacaklar. O anlamda çok mutluyum. İkincisi bu insanlar yıllardır bekliyorlar, emeklerinin karşılıklarını alıyorlar. Güzel bir tablo, herkes mutlu. Müracaat etmeyen vatandaşlar gelsin müracaatını yapsınlar, evlerini alsınlar. Gayet mutluyum, sonuçta hepimiz Anadolu’nun ücra bir köşesinden geldik, yıllardır beklentilerimiz vardı ve sonuçlarına ulaştılar. Temennim insanlar dışarıda kalmasın, herkesin evi olsun” dedi.

“Başkanımız söz vermişti, gerçekleştirdi”

Evlerine kavuşmak için uzun zaman beklediklerini ve anahtarlarını alarak mutlu sona ulaştıklarını ifade eden Muharrem Aslan, “Belediye Başkanımız bize sunmuş olduğu bu imkanı en son bize teslim etti. Kendisine, belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Evimizde güle güle oturmayı düşünüyoruz. Çok mutlu olduk, şans bir de öndeki evlerden bir tanesi oldu. Uzun zamandan beri bekliyorduk, bunun olmayacağını söyleyenler de vardı ama Başkanımız söz vermişti, gerçekleştirdi” şeklinde konuştu.

Evinin anahtarını aldığı için büyük mutluluk duyduğunu herkesin ev sahibi olmasını dilediğini dile getiren Asuman Omurca, “Mutluyuz ama daha henüz gezip görmedik. Aldığımız süreçte burada değildik. Tam bitmiş halini görmedik, göreceğiz, bakacağız. Ben Kocaeli’nden geliyorum güzel tabi ki” ifadelerini kullandı.