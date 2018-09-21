Ataşehir'de 7 gün aşure kazanları kaynayacak

Muharrem ayının gelmesiyle birlikte geleneksel lezzetlerin vazgeçilmezi Aşure için de hazırlıklara başlandı. Sevgi ve kardeşliği pekiştirmek amacıyla vatandaşlara Ataşehir Belediyesi tarafından yapılacak aşure dağıtımının ilki 23 Eylül Pazar günü yapılacak. Küçükbakkalköy Mahallesi Kapalı Pazar Alanı'nda kaynatılacak aşure kazanlarından saat 14.00'dan itibaren dağıtım yapılacak.

Aşure dağıtımının ikinci günü 24 Eylül Pazartesi günü; İnönü Mahallesi Pazar Alanı, Küçükbakkalköy Mahallesi Prestij Caddesi ve Örnek Mahallesi Tamirhane Durağı'nda düzenlenecek.

Tüm inançlara saygı ve hürmet gösteren Ataşehir Belediyesi bu yıl Ataşehir'in mahallelerinde bir hafta boyunca aşure kazanları kaynatarak vatandaşlara dağıtım yapacak. Sıcak aşurelerin servisine diğer günlerde saat 14.30'da başlanılacak.