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01 Aralık 2017 10:48

Ataşehir’de A Capella Boğaziçi grubu konser verecek

Ataşehir’de hafta sonu "A Capella Boğaziçi "grubu canlı sahne performasıyla müzikseverlerle buluşacak.

Ataşehir’de A Capella Boğaziçi grubu konser verecek

01 Aralık 2017 10:48


Ataşehir’deki Watergarden İstanbul’da hafta sonu müzikseverler "A Capella Boğaziçi" grubu canlı sahne performansıyla müzikseverlerle buluşacak. Cumartesi günü saat 19:00 ve 20:30’da sahneye çıkacak grup vatandaşlara keyifli anlar yaşatacak. Öte yandan yeme,içme ve eğlence merkezinde, minik ziyaretçiler için 2 Aralık Cumartesi günü 16.00 - 17.00 saatleri arasında ise Mutsuz Prenses oyunu sahnelenecek. Öte yandan çocukların trafik kurallarına uymalarında farkındalık oluşturmak için pazar günü saat 16:00’da Bıdık ile Köpük Trafikte’ tiyatro oyunu sergilenecek.




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