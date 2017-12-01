Ataşehir’de A Capella Boğaziçi grubu konser verecek

Ataşehir’deki Watergarden İstanbul’da hafta sonu müzikseverler "A Capella Boğaziçi" grubu canlı sahne performansıyla müzikseverlerle buluşacak. Cumartesi günü saat 19:00 ve 20:30’da sahneye çıkacak grup vatandaşlara keyifli anlar yaşatacak. Öte yandan yeme,içme ve eğlence merkezinde, minik ziyaretçiler için 2 Aralık Cumartesi günü 16.00 - 17.00 saatleri arasında ise Mutsuz Prenses oyunu sahnelenecek. Öte yandan çocukların trafik kurallarına uymalarında farkındalık oluşturmak için pazar günü saat 16:00’da Bıdık ile Köpük Trafikte’ tiyatro oyunu sergilenecek.