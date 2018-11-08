Ataşehir'de aileler Disleksi hakkında bilgilendirildi

Seminerde ailelere seslenen Psikolog İdil Cemre Öztep,”Öğrenme güçlüğü yaşayan kişiler tembel ya da aptal değildir. Öğrenme güçlüğü kelimesi korkutucu gelse de erken tanı ve eğitimle iyileştirilebilir bir olgudur” dedi.

Ataşehir Belediyesi tarafından “1-7 Kasım Disleksi Farkındalık Haftası” kapsamında “Disleksi Öğrenme Güçlüğü” konulu seminer düzenlendi. Kayışdağı Lions Ataevi'nde düzenlenen seminerde aileler, disleksi hakkında bilgilendirildi.

Seminere konuşmacı olarak katılan Psikolog İdil Cemre Öztep disleksinini erken teşhisinin önemine vurgu yaptı. Öztep,"Disleksi, öğrenme güçlüğünün bir alt alanı. Bireyin normal veya üstün zeka düzeyinde olmasına rağmen okuma,yazma ve dil becerilerinde problem yaşamasına neden olan özel bir öğrenme bozukluğu. İnsan doğduğu günden öldüğü güne kadar öğrenir. Öğrenme kısaca bilginin kazanılması diye tanımlanırsa kişinin bilgiyi kazanırken güçlük yaşamasına öğrenme güçlüğü diyebiliriz. Öğrenme güçlüğü olan kişiler, öğrenirken farklı algılayıp farklı öğrenirler”diye konuştu.

“Öğrenme güçlüğü,eğitimle iyileştirilebilir”

Öğrenme güçlüğünün zeka geriliği sorunu olmadığını söyleyen Öztep,“Öğrenme güçlüğü yaşayan kişiler tembel ya da aptal değildir. Öğrenme güçlüğü kelimesi korkutucu gelse de erken tanı ve eğitimle iyileştirilebilir bir olgudur”şeklinde konuştu.

Psikolog İdil Cemre Öztep, disleksi belirtilerini tanımlarken; “Okumayı öğrenirken zorluk yaşayan, yazarken harf atlayan, harfleri ve sayıları birbirine karıştıran, rakamları tersten yazan, sıralı ezber gerektiren konuları ezberlemekte güçlük çeken ya da çarpım tablosu ezberlerken veya sayarken zorluk çeken, sağını solunu ayırt etmekte karıştıran çocuklarınız varsa öncelikle sabırlı olmasınız. Örneğin çocuğunuzun sesli okumasını isteyin. Sesli okuma esnasında hem çocuğunuz, hem de siz nerelerde hata yapıldığını fark edebilirsiniz” diyerek bu bireylere yaklaşım biçimlerinin önemini vurguladı.

“Onunla gurur duyduğunuzu ifade edin”

Öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklara yakınlarının yardımcı olması gerektiğini belirten Öztep,“Öğrenme güçlüğü yaşayan yakınlarınıza yardımcı olmaya çalışırken okuldaki öğretmenleriyle görüşüp,onlara nasıl davranılması gerektiği konusunda bilgilerinizi onlarla da paylaşın. Çocuğunuzun öz güvenini zedelemek yerine onunla gurur duyduğunuzu ifade edin. Bu davranış çocuğun başarma isteğini arttıracaktır. Sevdiği materyaller ile kendisini geliştirmesine yardımcı olun. Doğru seçilmiş oyunlarla ona destek olun. Özel ilgisinin olduğu alanları keşfedin ve üzerine gidin”diye konuştu.