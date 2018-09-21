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Ataşehir'de Akustik Konserleri'nde bu hafta Eda Baba sahne alacak

Ataşehir’de merakla takip edilen Akustik Konserleri’nin bu haftaki konuğu sosyal medyada yayınladığı şarkıları milyonlarca kişiye ulaşan Eda Baba olacak.

Ataşehir'de merakla takip edilen Akustik Konserleri'nin bu haftaki konuğu sosyal medyada yayınladığı şarkıları milyonlarca kişiye ulaşan Eda Baba olacak.


Ataşehir'deki Watergarden İstanbul'un düzenlediği Akustik Konserleri yoğun ilgi görüyor. Akustik Konserleri'nin bu haftaki konuğu şarkılara getirdiği başarılı yorumlarla sahnede parlayan Eda Baba, Cumartesi saat 20.00'da ziyaretçilere müzik şöleni yaşatacak.


Yeme, içme ve eğlence merkezinde ayrıca geçtiğimiz sene çocuklar tarafından büyük ilgiyle beklenen Çocuk Müzikalleri bu hafta sonu başlıyor. Müzikallerin bu haftaki konukları Oz Büyücüsü ve Çizmeli Kedi olacak.


Cumartesi günü 13.00-14.00 saatleri arasında Taze Pazar katında sahnelenecek Çizmeli Kedi'yi Pazar günü yine aynı saatlerde Oz Büyücüsü takip edecek.


Ünlü Satranç Ustası ziyaretçilerle buluşacak


2 haftası geride kalan Satranç Turnuvası'nın bu hafta sonu gerçekleşecek Sonbahar Kupası Turnuvasında büyük bir sürpriz ziyaretçileri bekliyor. Satranca 6 yaşındayken başlayan Türk satrancının büyük ustası Kıvanç Haznedaroğlu Cumartesi günü saat 12.30'da yeni kitabını satranç severler için Watergarden İstanbul'da imzalayacak.

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