Ataşehir’de akustik yaz konserleri başlıyor

Ataşehir’deki Watergarden İstanbul’da Akustik Yaz Konserleri başlıyor. Eşsiz havuz şovları eşliğinde her cumartesi gerçekleşecek konser programının ilk konuğu Haziran ayında piyasaya çıkan Hep Bi Tufan albümüyle müzikseverlerden tam not alan Su Soley olacak. Cumartesi günü 20.30’da sahne alacak Su Soley, "Bu Yaz, Anladın mı? Yap Bi Numara" gibi bestelerinin yanı sıra, en beğenilen yabancı şarkılarını canlı akustik performansı ile müzikseverler ile buluşturacak. Havuz şovlarının renkli atmosferi altında ücretsiz gerçekleşecek konser programları Eylül ayına kadar devam edecek.