Ataşehir'de Atatürk sevdiği şarkılarla anılacak

Ataşehir'de ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 80. yılında çeşitli etkinliklerle anılacak. Düzenlenecek etkinlikte Can Gox, Atatürk'ün sevdiği şarkıları binlerce ziyaretçi eşliğinde seslendirecek.

Ataşehir'deki Watergarden İstanbul'da ulu önder Atatürk gerçekleşecek etkinliklerle anılacak. Cuma günü saat 18.00'da sahne alacak Seramonistanbul Orkestrası Atatürk'ü hatırlatan en güzel eserleri seslendirecek. Yeme ,içme ve eğlence merkezinde Cumartesi günü saat 20.00'da sahne alacak Can Gox, Atatürk'ün sevdiği şarkıları binlerce ziyaretçi eşliğinde seslendirecek. En son Müslüm Gürses'in Senden Vazgeçmem şarkısını yeniden düzenleyen Can Gox Watergarden Havuz Sahne'de su, ışık ve lazer gösterileri eşliğinde performans sergileyecek. Öte yandan hafta sonu çocuklar için de Watergarden İstanbul sahnesi çeşitli müzikallere ev sahipliği yapacak. Cumartesi günü saat 16.00'da Taze Pazar katında “Atatürk ile Yarının Büyükleri” müzikali sergilenirken Pazar günü yine 16.00'da çocukların en sevdiği kahraman “Keloğlan” müzikali minik misafirler ile buluşacak.