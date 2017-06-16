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16 Haziran 2017 12:25

Ataşehir’de Babalar Günü’nde babalar çocuklarıyla yarışacak

Ataşehir’de Babalar günü nedeniyle düzenlenecek scooter yarışmasında Babalar çocuklarıyla kahkaha dolu anlar yaşayacak.

Ataşehir’de Babalar Günü’nde babalar çocuklarıyla yarışacak

16 Haziran 2017 12:25


Ataşehir’deki Watergarden İstanbul’da Babalar günü renkli etkinliklere sahne olacak. 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek Uçurtma Şenliği kapsamında babalar ve çocukları birlikte yaptıkları uçurtmaları gökyüzü ile buluşturacaklar. Saat 12.00 itibarı ile başlayacak olan Uçurtma Şenliği 18.00’a kadar devam edecek. Uçurtma Şenliği’ne katılacak babalar ve çocukları birlikte keyifli vakit geçirirken, kendi elleriyle yaptıkları uçurtmaların gökyüzünde süzülüşünü izleme imkanı bulacaklar.Yeme ,içme ve eğlence merkezinde 18 Haziran Pazar günü düzenlenecek Scooter yarışması ile babalar ve çocuklarını kahkaha dolu anlar bekliyor. Babalar ve çocukları haritadaki harfleri Scooter’ları ile toplayarak eğlenceli bir yarışa imza atacaklar. Ayrıca pazar günü düzenlenecek bowling turnuvasında babalar ve çocukları eğlenceli anlar yaşayacak.




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