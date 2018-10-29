Ataşehir'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Ataşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in 95'inci yıldönümü münasebetiyle fener alayı yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, eşi CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Ataşehir Belediye Başkanvekili İlhami Yılmaz ve binlerce vatandaş katıldı. Atatürk Bulvarı üzerine başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürdü. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe katılan vatandaşlar coşkulu anlar yaşadı.

Ataşehir Başkanvekili İlhami Yılmaz, “Bugün, Cumhuriyetimizin 95'inci yıldönümü. Ben de sizlerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından bundan 95 yıl önce kurulmuş olan Cumhuriyetimiz kimsesizler cumhuriyeti, kadınlarımızın cumhuriyeti, çocuklarımızın cumhuriyeti. O tarihe bakıyoruz, dünya tarihinde böyle bir simge yok, dünya tarihinde böyle bir olay yok, dünya tarihinde böyle bir Kurtuluş Savaşı yaşanmamış ve o tarihlerde Mustafa Kemal Atatürk 1923 yılında 29 Ekim'de cumhuriyeti kurmuş. Ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu bizlere ve bu vatanın evlatlarına” ifadelerini kullandı.

Eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “Öncelikle tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Tüm Ataşehirlilerin, tüm vatandaşlarımızla beraber Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyete hep beraber sahip çıkıyoruz, çıkmaya devam edeceğiz. Güzel günler bizi bekliyor, her şey güzel olacak” dedi.

Battal İlgezdi'nin eşi CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, “Şu an buradaki coşkuyu görüyorsunuz. Mustafa Kemal'in evlatları akın akın sokaklara düşmüşler. Bu coşku, bu halkın Cumhuriyeti ne kadar sevdiğini ve sahip çıktığını çok net gösteriyor” diye konuştu.

Yürüyüşün sona ermesinin ardından Moğollar Grubu sahne aldı.