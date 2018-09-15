Ataşehir'de dakikalar içerisinde tonlarca çöp toplandı

Ataşehir Belediye Başkan Vekili İlhami Yılmaz, 15 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde çok sayıda vatandaşla birlikte ilçede bulunan ormanlık alanda çöp topladı. Yılmaz, “‘Sokaklarımız, evimizin bir odasıdır' diyerek yola çıktık. Vatandaşların çevreye duyarlı olması lazım. Bu işin temeli eğitim” dedi. Dakikalar içinde yaklaşık 2 ton çöp toplanırken, ormandan çıkanlar ise görenleri şaşırttı.

Ataşehir Belediyesi, 15 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde küresel atık sorununa dikkat çekmek amacıyla farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında belediye önünde toplanan vatandaşlar, Ataşehir Belediye Başkan Vekili İlhami Yılmaz ile birlikte Ferhatpaşa Mahallesi'nde bulunan ormanlık alana gelerek çöpleri topladı. Çevre temizliği çalışmasına belediye başkan yardımcıları Abdullah Der ve Sadi Özata ile çok sayıda belediye personeli de katıldı.

Ataşehir Belediye Başkan Vekili İlhami Yılmaz, temiz bir çevre vurgusu yaparak, “Bugün önemli bir gün. 15 Eylül Dünya Temizlik Günü. 2006 yılında Estonya'da bir grup tarafından sokaklar temizleniyor. Bu dünyanın her tarafına yayılıyor. Dolayısıyla bugünü temizlik günü olarak ilan ediyorlar. Ülkemizde çoğu belediyeler tarafından bugünün anlamını ve önemini belirten önemli şeyler yapılıyor sokaklarımızı temizlemek adına. Biz de ‘Sokaklarımız, evimizin bir odasıdır' diyerek yola çıktık. Dünya Temizlik Gününüz kutlu olsun” dedi.

Yaz tatilinin sonunda Çeşme'de yaşanan hadiselere değinen Yılmaz, “Oradaki vatandaşlar tatilciler gittikten sonra gerisinde bırakmış oldukları çöpleri topladılar. Yaklaşık 300 tonun üzerinde çöp toplandı. Bu duruma vatandaşların duyarlı olması lazım. Çevreye, topluma duyarlı olması lazım. Bu işin temeli eğitim. Eğitimden, okullarımızdan başlanması lazım. Pazartesi günü okullarımız açılıyor. Öğrencilerimize, öğretmenlerimize temizlik konusunda çok önemli görevler düşüyor" diye konuştu.

“Herkes aynı duyarlılığı gösterse çok güzel bir dünya olur”

Çöp toplayan vatandaşlardan Gülhan Kılıç, “Sosyal sorumluluk projesi olarak çok güzel bir şey bu. Keşke Türkiye'nin her yerinde aynı duyarlılık herkes tarafından gösterilse. Çok güzel bir dünya olur o zaman diye düşünüyorum” dedi.

Minik doğa dostu Arda Hekimoğlu ise diğer çocuklara mesaj gönderdi. "Doğayı pisletmeyelim" diyen küçük çocuk, ormandaki çöpleri toplayarak poşete attı.

“150 ülkede farkındalık kampanyası başlatıldı”

Ataşehir Belediye Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Ali Çağnış, 150 ülkede milyonlarca insanın temizliğe dikkat çekmek için farkındalık kampanyası başlattığını belirterek, “Biz de bunu bir paydaşı olarak milli servetimiz olan ormanlarımızı nasıl kirlettiğimizi göstermek amacıyla yaklaşık 10 dakikada bu kadar atık topladık. Çevremize, sokaklarımıza özen gösterelim temiz tutalım” ifadelerini kullandı.

Öte yandan ormanda 15 dakikada yaklaşık 2 ton çöp toplandı. Toplanan çöpler arasında koltuk ve cansız manken parçalarının bulunması dikkat çekti.